iPhone 16e拆解影片揭露 維修便利性提升 這項配置更超越16Pro
蘋果iPhone 16e上市，許多人仍在觀望是否值得下手購買。YouTube頻道REWA Technology最新公布的iPhone 16e拆解開箱影片，發現不僅電池容量超出先前預估，比iPhone 16 Pro更大，維修便利性也獲得正面評價。
蘋果（Apple）表示，iPhone 16e的續航力是「歷代6.1吋iPhone」中最強的。而REWA Technology拆解影片指出，iPhone 16e採用創新的內部結構設計，實際電池容量達4005mAh，較先前預估的3961mAh多出44mAh，更比iPhone 16多出444mAh，也贏過iPhone 16 Pro，但仍低於iPhone 16 Plus和iPhone 16 Pro Max。
專家認為，這項升級主要歸功於iPhone 16e只搭載單顆主鏡頭，騰出更多內部空間，讓蘋果能夠放入更大電池容量。
iPhone 16系列電池容量
iPhone 16e：4005mAh
iPhone 16：3561mAh
iPhone 16 Plus：4674mAh
iPhone 16 Pro：3582mAh
iPhone 16 Pro Max：4685mAh
REWA Technology拆解過程中發現，iPhone 16e與iPhone 14共享許多相似設計，包括前置相機陣列和Face ID組件。
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最令人意外的是，iPhone 16e的螢幕可以完美相容於iPhone 14，這項發現對維修市場可能帶來重大影響。不過新款A18處理器的安裝位置較深，可能增加維修難度。
此外，iPhone 16e的電池還使用了新型黏合劑，讓微小電流通電後，固定電池的黏著劑就會自動分離，使電池能夠輕鬆拆卸。而這項設計也用於iPhone 16和iPhone 16 Plus。
iPhone 16e在螢幕、電池和相機等主要組件的維修便利性獲得好評。不過REWA Technology拆解後也發現，iPhone 16e缺少用於無線充電的MagSafe 磁鐵。
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