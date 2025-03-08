iPhone 16e拆解影片揭露　維修便利性提升　這項配置更超越16Pro

蘋果iPhone 16e上市，許多人仍在觀望是否值得下手購買。YouTube頻道REWA Technology最新公布的iPhone 16e拆解開箱影片，發現不僅電池容量超出先前預估，比iPhone 16 Pro更大，維修便利性也獲得正面評價。



蘋果（Apple）表示，iPhone 16e的續航力是「歷代6.1吋iPhone」中最強的。而REWA Technology拆解影片指出，iPhone 16e採用創新的內部結構設計，實際電池容量達4005mAh，較先前預估的3961mAh多出44mAh，更比iPhone 16多出444mAh，也贏過iPhone 16 Pro，但仍低於iPhone 16 Plus和iPhone 16 Pro Max。

REWA Technology公布的iPhone 16e拆解開箱影片（YouTube@REWA Technology ）

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專家認為，這項升級主要歸功於iPhone 16e只搭載單顆主鏡頭，騰出更多內部空間，讓蘋果能夠放入更大電池容量。

iPhone 16系列電池容量

iPhone 16e：4005mAh

iPhone 16：3561mAh

iPhone 16 Plus：4674mAh

iPhone 16 Pro：3582mAh

iPhone 16 Pro Max：4685mAh



REWA Technology拆解過程中發現，iPhone 16e與iPhone 14共享許多相似設計，包括前置相機陣列和Face ID組件。

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最令人意外的是，iPhone 16e的螢幕可以完美相容於iPhone 14，這項發現對維修市場可能帶來重大影響。不過新款A18處理器的安裝位置較深，可能增加維修難度。

iPhone 16e與iPhone 14共享許多相似設計，包括前置相機陣列。（YouTube@REWA Technology ）

此外，iPhone 16e的電池還使用了新型黏合劑，讓微小電流通電後，固定電池的黏著劑就會自動分離，使電池能夠輕鬆拆卸。而這項設計也用於iPhone 16和iPhone 16 Plus。

（YouTube@REWA Technology ）

iPhone 16e在螢幕、電池和相機等主要組件的維修便利性獲得好評。不過REWA Technology拆解後也發現，iPhone 16e缺少用於無線充電的MagSafe 磁鐵。

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