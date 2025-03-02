iPhone電池保養秘訣　專家提醒維持電量在這個百分比能延長壽命

手機已成為我們生活中不可或缺的一部分，而電池健康度更是影響使用體驗的關鍵。為了延長iPhone電池的壽命，日本綜藝節目建議，避免過度放電與充電過度是最重要的保養方法，電量維持在20％至80％其實最為理想。



日本一綜藝節目邀請家電達人針對iPhone用戶最關心的電池保養問題，分享讓手機電池更耐用的秘訣。節目中進行LINE問卷調查，發現近4成民眾習慣在電量剩10%至30%時開始充電。

邊用邊充電的使用方法，會很損害電池壽命。（unsplash@brad）

如何有效延長iPhone電池的壽命？

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對此，達人指出，電池電量維持在20％至80％最理想，這個範圍內隨時充電都沒問題，但若低於20％或高於80％，基本上都會縮短電池壽命，他以人類作比喻表示：

「肚子太餓或太飽，身體都會受到傷害。」

至於充電次數是否愈少愈好？達人澄清，次數並不重要，只要電量保持在20％至80％，偶爾補充一下電也無妨。他解釋，所謂的「充電1次」，是指電量累積達到100％才算，並非插拔電源線的次數。

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針對睡眠時間充電可能會讓電量達到100％的疑慮，達人表示，iPhone具備智慧學習功能，會在電量達80％時暫停充電，直到用戶即將醒來前才充飽，藉此縮短電量高於80％的時間，減少對電池的傷害。

此外，專家提醒，將iPhone放在溫度過高的環境也會有損電池健康，像是與暖暖包一起放在口袋、擺在電熱毯上、夏天留在車內等，螢幕都可能跳出高溫警示。而邊充電邊看影片也會加速電池老化，因為影片播放與充電均會產生高熱，使電池壽命縮短。

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