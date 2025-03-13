微波爐污糟點清潔？5種方法只用日常物品即可輕鬆去除免用力刷｜微波爐是十分方便的煮食用具，但長期使用後，內部的油垢和食物殘渣容易在其中累積，影響使用效率甚至壽命。本文將介紹5種簡單有效的清潔方法，輕鬆去除微波爐內陳年油垢，讓微波爐煥然一新！



方法一：檸檬和水

檸檬不僅能去油，還能為微波爐增添香味。步驟如下：

1.將1顆檸檬擠成汁，加入1杯水中，並將檸檬半個放入碗中。

2.將碗放入微波爐，加熱3至5分鐘，直到蒸氣冒出。

3.靜置幾分鐘，讓檸檬汁充分軟化油垢。

4.用濕布擦拭微波爐內部，輕鬆去除污漬更能辟味。

方法一：檸檬和水

方法二：醋、水混合

醋是一種天然的去污劑，不僅環保，還非常有效。

1.將醋和水以1:1的比例混合，倒入碗中。

2.將碗放入微波爐，加熱5至10分鐘，直到冒出蒸氣。

3.讓蒸氣在微波爐內停留約10分鐘，軟化油垢。

4.取出碗後用濕布擦拭微波爐內部。

方法二：醋、水混合

方法三：柑橘皮

柑橘類水果的果皮含有天然去油成分，是清潔微波爐的好幫手。以下是步驟：

1.準備橙、橘子等柑橘類水果，將果皮剝下。

2.把果皮放入微波爐，加熱1分鐘。

3.加熱後，拿起抹布將果皮釋放的水分和揮發油擦拭微波爐內部。

方法三：柑橘皮

方法四：洗潔精+水

洗潔精具有強力的去油效果，適合處理頑固油垢。具體操作如下：

1.在碗中加入幾滴洗潔精和適量水。

2.將碗放入微波爐，加熱2分鐘。

3.讓其靜置幾分鐘，使洗潔精充分發揮作用。

4.擦拭微波爐內部，去除油垢。

方法四：洗潔精+水

方法五：蘇打粉+水

蘇打粉是溫和的清潔劑，適合處理輕度污垢。步驟如下：

1.將2大匙蘇打粉加入溫水中，攪拌至溶解。

2.將溶液放入微波爐，加熱3至5分鐘，使微波爐充滿水氣。

3.讓水氣停留5至10分鐘，軟化油垢。

4.用濕抹布擦拭微波爐內部。