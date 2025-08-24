微波爐用錯清潔工具衰過唔抹！日專家：3大保養禁忌　勿用百潔布

微波爐早已是家中或辦公室必備的電器，不過這部看似簡單的廚房家電，其實在保養上有不少容易忽略的地方。若是清潔方法錯誤，不單止無法去除污漬與異味，更可能損害內壁塗層，甚至縮短使用壽命。日本清潔專家便提醒，很多人自以為正確的做法，其實比「完全不抹」更危險。



禁忌一：水箱或給水盒亂用洗劑

不少中高階的微波爐已經內建蒸氣功能，會配有給水盒或水箱。一般人習慣清潔時直接加入清潔劑，甚至是帶香味的洗碗液，認為能徹底除污去味。但專家指出，這樣做極有可能導致「殘留問題」。若清潔劑未徹底沖洗乾淨，不但會殘留氣味，長久下來更可能隨蒸氣進入食材中，影響健康。對於水箱來說，最安全的方法是以清水清洗，偶爾需要時才用極少量稀釋過的中性洗劑，並務必確實沖淨。若不同品牌有特別說明，應以說明書為準，避免隨意使用強效清潔劑。

禁忌二：用百潔布或金屬刷狂擦內壁

另一個常見錯誤，就是有人為了去除頑固污漬，習慣用百潔布的粗糙面、甚至金屬鋼絲球用力擦拭。這做法雖然短時間內看似有效，但卻會在內壁留下細微刮痕。微波爐的內壁通常有特殊耐熱塗層，這些塗層一旦被破壞，不僅更容易積聚污漬與細菌，也會影響加熱效率，長遠而言甚至可能造成電器提早報廢。正確方法應該是使用柔軟的超細纖維布或濕布，必要時可用少量中性清潔劑，輕輕擦拭即可。

禁忌三：過度依賴強效清潔劑或漂白水

當爐內有頑固的黃漬或油漬，很多人第一時間就會想到漂白水或強鹼性清潔劑。雖然這些藥劑對油污有效，但微波爐的內壁塗層並非設計來抵抗強烈化學腐蝕。長期使用不當清潔劑會導致塗層褪色、剝落，甚至影響爐腔結構。更嚴重的是，若清潔後沒有完全擦乾，化學殘留可能在下次加熱時釋放異味或有害物質，間接危害食物安全。專家建議，如果遇到難以清除的污漬，可以先用蒸氣軟化。方法是將一碗加了檸檬片或醋的清水放入爐內，加熱數分鐘，利用蒸氣軟化附著污垢，再用濕布輕拭，就能大幅減輕清潔難度。

正確的日常清潔與保養方法

與其等到爐內佈滿油污或發霉才手忙腳亂，不如養成定期輕鬆保養的習慣。每次使用後若發現有食物濺出，應即時用濕布擦拭，避免污漬因加熱而反覆烘烤，變得更難去除。對於有蒸氣功能的機型，使用完後應倒空水箱並擦乾，避免長期積水導致發霉。

+ 3

另外，微波爐門邊的密封膠條也是常被忽略的位置。這些膠條若藏有油漬或食物殘渣，容易滋生細菌，甚至影響爐門密合度。建議定期以濕布輕抹，並確保完全乾爽。外部部分則應避免用含酒精或強鹼清潔劑，以免傷害按鍵與面板的塗層，使用濕布或專用家電清潔巾即可。