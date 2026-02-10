新年大掃除，廚房最容易被忽略的，往往是每日都用、但人人都懶得深層清潔的微波爐。加熱飯盒、翻熱湯水、叮點心，一兩滴汁液飛濺，再加上油煙蒸氣長期積聚，內壁好快就變得黃黃啡啡，門邊膠邊亦會黐塵發黴。最麻煩的是，污垢一旦硬化，抹不走就有心急拿百潔布或鋼絲球狂擦，結果等於親手整壞部機。



內壁清潔最大禁忌：百潔布、金屬刷刮花塗層得不償失

不少香港家庭習慣用百潔布粗面去擦鍋，但微波爐內壁完全不一樣。粗面會留低細微刮痕，肉眼未必即刻見到，但塗層已經受損。之後油垢更容易滲入刮痕，變成黃漬，而且每次加熱都等於令污垢反覆被烘焗，氣味愈來愈濃，甚至出現焦味。正確做法反而係用超細纖維布或柔軟濕布，必要時配少量中性清潔劑，慢慢抹、抹完再用清水抹走殘留。

另一個錯得更普遍：漂白水、強鹼清潔劑其實會蝕內膽

見到頑固油漬、黃色印，就有人直接落漂白水或者強效去油劑。但微波爐內壁塗層不是設計用來長期抵抗強烈化學腐蝕，反覆使用會令塗層褪色、變脆甚至剝落。更要命是清潔劑殘留，若沒有徹底抹乾淨，下次一加熱就有機會釋放異味，甚至令食物沾上化學味，食安風險立刻升級。

五招家用清潔法：先用蒸氣解油，再用濕布收尾

要把微波爐清乾淨，其實不需要買專用清潔劑，重點是利用水蒸氣把油垢軟化，再借天然酸性或溫和清潔成分去分解。最實用的一招是檸檬水蒸氣法：把檸檬擠汁加水，連檸檬半個放入碗內，叮三至五分鐘至冒蒸氣，再靜置幾分鐘，讓蒸氣把油垢軟化，之後用濕布抹走，對付飯菜汁、咖喱味特別有效。

方法一：檸檬和水

如果手頭沒有檸檬，用醋水同樣效果。醋和水一比一混合，叮到出蒸氣後等十分鐘，利用蒸氣同醋的酸性把油漬溶解，再用濕布擦走。屋企有橙或柑亦不要浪費果皮：把果皮放入爐內叮一分鐘，果皮釋放的水分和揮發油會幫手去油和去味。

若遇到油垢比較重，可以用洗潔精加水的方法：幾滴洗潔精加水放入碗內叮兩分鐘，靜置後再抹。洗潔精去油力強但相對溫和，關鍵係最後要用清水抹多一兩次，避免泡沫殘留。至於輕度污漬或想加強去味，可用梳打粉加溫水溶解後蒸氣清潔，梳打粉屬溫和清潔成分，對付黏笠感同異味有幫助。

清潔後「最易漏」的位置：門邊膠邊、轉盤、通風位

很多人抹完內壁就收工，但微波爐最易發霉同藏味的地方，反而是門邊膠邊和縫隙。每次開關門，水汽和油煙都會黐上去，久而久之就變黑邊。處理方法亦不複雜，用微濕布沿膠邊抹一圈，再用乾布抹乾，避免長期潮濕。轉盤同轉盤底托亦建議拆出用暖水加洗潔精清洗，完全抹乾先放回去，否則殘水加熱會加重異味。最後記得用乾布把爐內水氣抹乾，開門通風幾分鐘，等內膽完全乾爽才可使用。