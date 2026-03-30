微波爐叮麵包叮到全屋煙！Threads分享恐怖畫面　網民：當焗爐用?

微波爐安全使用｜不論是早起趕返工要叮熱麵包，還是深夜收工想快手叮熱宵夜，微波爐確實節省了不少時間。然而，看似操作簡單的微波爐，如果使用不當，隨時會變成廚房裡的定時炸彈。近日，在 Threads 一位網民分享了自己的操作微波爐失誤，導致整個單位濃煙密佈，險些釀成火災的恐怖經歷。



網民在 Threads 上分享，自己早前在廚房叮麵包時的驚險遭遇。根據發文內容，當晚該網民只是想簡單地用微波爐加熱一個麵包，於是便隨手設定了兩分鐘的加熱時間。

在加熱過程中，網民並未有時刻留意微波爐的情況。直到她察覺到異樣時，微波爐已經濃煙狂噴。網民形容，當時整間屋從地庫 B1 到 4 樓，都充斥著厚重的濃煙，場面相當駭人。更嚴重的是，這些濃煙花了接近兩小時進行通風排煙，才勉強驅散屋內的煙霧。這段經歷讓該網民心有餘悸，甚至在文中開玩笑地說：「目前沒有換屋打算，我看我還是少進廚房好了。」

網民笑問：你當微波爐係焗爐用？

從帖文中附帶的照片可以看到，原本應該是軟熟的麵包，在兩分鐘的過度加熱下，已經徹底碳化，變成一塊烏黑、焦爛的黑碳。原本裝麵包的盤子也沾滿了焦油和焦痕，可以想像當時微波爐內的溫度有多高，以及現場的煙霧有多猛烈。有網民看過照片後，不禁幽默地留言問：「你確定你是用微波爐，不是當它是焗爐（烤箱）在用？」

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麵包、包點為何不能叮太久？

也有熱心網民指出，要安全使用微波爐，必須記住一個關鍵：微波爐主要是透過微波讓食物中的水分子振動，從而產生熱能進行加熱。因此，食物的水份越少，所需的微波時間越短；反之，水份越多的食物，才需要加熱越久。

以麵包、包點這類澱粉質食物為例，它們雖然含有水份，但相對於湯水或多汁的菜餚，水份含量其實偏低。當網民設定了兩分鐘的超長加熱時間，微波會迅速耗盡麵包內有限的水份。當水份被加熱成蒸氣完全離開麵包後，過剩的微波能量就會開始直接加熱麵包的纖維和油脂，導致食物溫度急速飆升。