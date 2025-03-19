AirPods Pro 3預料秋季發佈　5大更新亮點　AI交互體驗令人期待

距離AirPods Pro 2更新（2022年9月8日）已經過去三年時間了，根據彭博社消息，蘋果將在今年9月的秋季發布會帶來新款，也就是第三代的AirPods Pro耳機。



今天咱們就根據網上的曝光訊息，一起看看這次的AirPods Pro 3，帶來了哪些新東西。

AirPods Pro 3令人期待（apple）

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1. 外觀設計：傳承經典，細節優化

據爆料，AirPods Pro 3將在延續經典設計的基礎上，針對耳塞和充電盒進行細節優化。從蘋果過往的產品更新策略來看，這種漸進式的設計改進既能保持產品家族的辨識度，又能更好地適配新功能。

AirPods Pro 3令人期待（中關村在線提供）

有爆料稱，充電盒可能會加入交互式觸摸屏設計。如此一來，用戶無需掏出手機，就能在充電盒屏幕上輕鬆實現播放控制、音量調節等操作，甚至還能與iPhone進行一些便捷交互，極大提升了使用的便利性。

2. 健康監測：開啟耳道健康管理新時代

健康功能一直是蘋果產品發展的重要方向，AirPods Pro 3在這方面有望邁出關鍵一步。據傳聞，耳機將集成體溫傳感器和心率監測功能。耳道溫度相較於手腕溫度，能更精準地反映人體核心體溫變化，為健康監測提供更可靠的數據，並且蘋果已經在新款Beats耳機上應用了這一功能。

備健康監測功能的耳機

對於關注自身健康的用戶而言，這一功能意義非凡。運動愛好者可以即時監測運動過程中的體溫和心率變化，科學調整運動強度；在流感高發期，用戶也能通過耳機隨時了解體溫波動，及時察覺身體異常。而且，這些健康數據還能與Apple Watch、iPhone等設備的數據實現聯動，為用戶構建全方位、一體化的健康管理體系。

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3. 晶片升級：性能續航雙提升

從AirPods 4搭載H2晶片取得的出色效果來看，AirPods Pro 3將搭載的H3晶片令人充滿期待。

AirPods Pro 2已有H2，新升級更令人期待。（Apple）

H3晶片憑藉更強的算力，將為耳機帶來諸多優勢。在音質表現上，它能夠支持更復雜的音頻算法，實現更細膩的音頻處理，讓音樂的細節更加豐富。同時，晶片升級還有望進一步優化耳機的功耗管理，顯著提升續航能力。

4. 降噪與音質：旗艦品質再進階

降噪和音質一直是AirPods Pro系列的核心競爭力，AirPods Pro 3自然不會讓人失望。基於過往產品的升級規律以及蘋果對音頻技術的持續投入，預計AirPods Pro 3的降噪能力將大幅提升。

（中關村在線提供）

通過優化降噪算法和硬件設計，它能夠更有效地抵消外界噪音，無論是嘈雜的交通聲、喧鬧的人聲，還是辦公室裏的環境噪音，都能被輕鬆屏蔽，為用戶營造出更加靜謐的聆聽空間。在音質方面，除了H3晶片的助力，蘋果還可能對耳機的音頻單元進行優化，進一步提升聲音的還原度和立體感，讓用戶彷彿置身於音樂現場。

5. 智能交互：與AI生態深度融合

隨着蘋果對AI技術的不斷深耕，AirPods Pro 3有望成為蘋果AI生態的重要一環。有爆料稱，耳機可能會集成微型紅外攝像頭，結合iOS 18.4的「視覺智能」系統，實現一系列智能交互功能。用戶只需轉動頭部，就能即時識別周圍物體、獲取導航輔助訊息，真正實現「所見即所得」的便捷交互體驗。

（中關村在線提供）

比如在超市購物時，看向貨架上的商品，耳機就能快速為你提供商品的詳細訊息；在外出步行時，通過頭部轉動即可接收導航指引，無需再頻繁查看手機。此外，耳機還可能與Vision Pro等蘋果其他設備實現深度聯動，為用戶帶來更加沉浸式的混合現實體驗。

總的來說，AirPods Pro 3從外觀到功能，都展現出了蘋果對創新的執着追求。它不僅將為用戶帶來更加出色的音頻體驗，還將在健康監測、智能交互等領域實現重大突破，進一步鞏固蘋果在無線耳機市場的領先地位。所以如果你近期有購買AirPods Pro的計劃，不妨等等9月的新品發布會。

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