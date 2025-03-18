iPhone 17 Air機身超薄　還可能成為Apple首款「無連接埠」手機？

iPhone 17的模型機在近日曝光！外界披露iPhone 17 Air除了格外輕薄的外型，還可能是蘋果邁向「無連接埠」iPhone的起始點。



iPhone 17預期將在今年9月登場，其中最受矚目的莫過於全新推出的iPhone 17 Air機型。

網上已流傳iPhone 17 Air模型機（x）

近日，在洩漏的模型機（dummies）照片中，iPhone 17 Air格外輕薄的造型也特別搶眼，不過蘋果對這款新機的期望不只於此，《彭博社》指出這甚至可能成為蘋果邁向「無連接埠」iPhone的起始點。

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根據《彭博社》報導，從2020年開始，蘋果每年都會推出四款主要的iPhone：兩款入門級機型和兩款高階機型，但今年卻有所不同，蘋果將推出一款入門級手機、兩款高階機型，以及一款介於兩者之間的新機型，目前被稱為iPhone 17 Air。

iPhone 17模型機曝光，超薄Air最吸睛

知名iPhone爆料者桑尼．狄克森（Sonny Dickson）近日便在社群平台X上，披露iPhone 17系列模型機照片，並從各個角度拍攝。這些模型機通常是蘋果在正式發布前，提供給手機殼和配件製造商讓他們能提前準備。因此，這些模型機在尺寸和外觀上都非常接近最終產品。

照片上顯示，iPhone 17 Air正面看起來與一般iPhone無異，配備6.6吋的螢幕，恰好介於iPhone 16 Pro的6.3吋和iPhone 16 Pro Max的6.9吋之間。但從側面來看的話，它的厚度明顯比其他iPhone 17機型更加纖細，據傳僅有5.5 mm。

作為比較，目前iPhone 16厚度為7.8 mm。儘管iPhone 17 Air厚度縮減了2 mm以上，在蘋果團隊努力下仍然擁有與當前iPhone相當的電池容量，不過代價便是只有一枚4,800萬畫素鏡頭，使用與iPhone 17相同的A19晶片，而非Pro系列使用的A19 Pro。

蘋果最初計畫將iPhone 17 Air設計成6.9吋，但後續因為擔心超薄設計容易使大螢幕彎曲而放棄。過去蘋果就吃過這樣的虧，2014年的iPhone 6 Plus曾爆出放在狹窄口袋中變形的「彎曲門」爭議。

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iPhone 17 Air是蘋果眾多野心第一步，但不用連接器的手機還要再等等

不過，iPhone 17 Air並不僅僅只是一款輕薄手機，更是蘋果在iPhone發展方向做出轉變的重要起始點。蘋果曾考慮讓Air成為第一款「無連接埠」的iPhone，代表將去除USB-C插槽的設計，全面擁抱無線充電和雲端同步，目前許多iPhone用戶已經習慣了無線充電和雲端服務。

但這麼大的變化勢必引來爭議，尤其歐盟才剛強制蘋果在iPhone上採用USB-C連接埠，取消連接埠可能會引發監管機構的關注，因此蘋果這次並沒有真的採用無連接埠設計。不過蘋果高層表示，如果Air機型取得成功，他們將再次嘗試推出無連接埠的iPhone，並將這種纖薄設計推廣到更多機型。

蘋果還計劃利用Air機型上的技術，開發更多具有突破性的產品，例如可折疊iPhone。蘋果最早可能在2026年推出一款類似三星Galaxy Z Fold的可折疊iPhone，它將採用Air機型的電池、顯示器、數據機和晶片等先進技術。

彭博社指出，蘋果將利用Air機型上的技術，開發類似三星Galaxy Z Fold的折疊手機。（Samsung）

此外，蘋果還計劃在2026年或2027年對Pro系列iPhone的外觀進行重大升級，包括將部分動態島元件移至螢幕下方，以縮小螢幕頂部的開孔，最終實現全螢幕iPhone的夢想。

不過，iPhone 17 Air能否取得成功，仍然是一個未知數。蘋果過去曾推出過iPhone mini和iPhone Plus等不同尺寸的機型，但這些機型並未受到市場的青睞。

據傳，iPhone 17 Air的售價約為900美元，與iPhone 16 Plus相當，蘋果希望這款機型能夠填補入門級和Pro系列之間的市場空白。

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