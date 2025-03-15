全球智能手錶市場　蘋果與三星霸主地位動搖　這國產品牌表現出色

早前，市場調研機構發布了一份關於全球智能手錶市場的最新研究報告。報告顯示，由於主要品牌出貨量的變化，2024年全球智能手錶市場首次出現了7%的下滑。



從品牌表現來看，蘋果在北美市場的表現不盡如人意，主要原因包括Apple Watch Ultra 3未推出以及Apple Watch Series 10的功能升級有限，這使得消費者持觀望態度。儘管如此，蘋果依然保持市場領導地位，但其出貨量按年下滑了19%。

2024 年第四季全球智慧手錶出貨量追蹤報告。（Counterpoint ）

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與此同時，三星憑藉Galaxy Watch7、Galaxy Watch Ultra和Galaxy Watch FE系列的成功，實現了出貨量的按年增長，增幅達到3%。小米則憑藉Watch S1和REDMI Watch系列的強勁表現首次躋身全球前五，並在各個地區均實現了增長。

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從區域市場來看，中國首次成為全球最大的智能手錶出貨市場。這一成績主要得益於華為、小天才（英文品牌為Imoo）和小米等品牌的推動。這些品牌通過豐富的產品線以及消費者對本土品牌的青睞，有效促進了市場增長。

從國家地區來看，中國、印度與越南是主要智能手錶出貨市場（Counterpoint ）

而在印度市場，基礎款智能手錶的需求有所疲軟。消費者更換周期延長、產品創新不足以及首次購買者的體驗不佳，是導致需求下降的主要原因。

從智能手錶類型來看，兒童智能手錶市場繼續保持增長態勢。小天才憑藉高性價比和多樣化功能，在這一細分領域中佔據領先地位。隨着家長對孩子安全問題的關注度不斷提高，兒童智能手錶市場展現出良好的發展潛力。此外，Noise、boAt和Fitbit等品牌也開始涉足兒童智能手錶領域，進一步推動了市場的多元化發展。

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