小米15 Ultra拍攝體驗評測　影像套裝提升影相效能：媲美專業相機

在手機攝影領域，小米一直以其不斷創新的技術和卓越的拍攝體驗著稱。小米15 Ultra作為小米2025年開年的首款影像旗艦，更是將影像性能提升到了一個新的高度。其中，「一皇一后」的影像系統配置尤為引人注目，那麼，這套系統真的夠強嗎？接下來，我們就從實拍體驗出發對小米15 Ultra的影像體驗進行評測。



小米15 Ultra（中關村在線提供）

「夜神級」徠卡鏡組：「一皇一后」

小米15 Ultra搭載了徠卡光學專業四攝系統，堪稱豪華配置。其中，「一皇」指的是1英寸LYT-900主攝，這顆鏡頭擁有f/1.63的超大光圈，大底+超大光圈的組合帶來了天然的淺景深效果，動態範圍顯著提升，夜景拍攝噪點控制優秀，高光壓制自然。

而「一后」則是2億像素HP9超長焦鏡頭，這顆鏡頭默認使用100mm等效焦距，系統原生變焦最長可達400mm等效焦距，能夠輕鬆拍攝遠處的物體，即使在遠距離拍攝時，也能保證畫面的清晰度和細節。

小米15 Ultra（xiaomi）

此外，小米15 Ultra還配備了一顆70mm長焦微距鏡頭和一顆14mm超廣角鏡頭。長焦微距鏡頭在拍攝靜物特寫時背景虛化柔和，能夠近距離捕捉文物的紋理等細節；超廣角鏡頭則提供了115°的廣闊視野，適合風光攝影，邊緣畸變控制優於前代。

小米15 Ultra（xiaomi）

實際拍攝體驗：2億超大底長焦極為震撼

在實際拍攝過程中，小米15 Ultra的表現確實令人印象深刻。主攝在白天光線充足時，解析力驚人，能夠清晰保留建築紋理等表面細節，邊緣鋭化自然。超長焦鏡頭的表現同樣出色。

2億像素HP9超長焦鏡頭的實拍樣張表現出了令人驚歎的實力。無論是遠處的風景、建築細節這顆鏡頭都能輕鬆捕捉，並且呈現出極高的清晰度和細節表現力。

在使用高像素模式長焦拍攝時，畫面中的每一個細節都被儘可能保留下來，即便是遠處的樹木、建築上的文字牌匾，都能清晰可見。而且，得益於其強大的解析力，即使在進行大幅度裁剪後，畫面依然保持着出色的畫質，為後期處理提供了更多的可能性。為用戶帶來前所未有的長焦拍攝體驗。

小米15 Ultra（中關村在線提供）

長焦微距鏡頭和超廣角鏡頭則分別滿足了微距拍攝和風光攝影的需求。長焦微距鏡頭在拍攝靜物時，背景虛化柔和，主體突出；超廣角鏡頭則提供了廣闊的視野，讓拍攝者能夠捕捉到更多的畫面內容。

小米15 Ultra在影像技術方面也有諸多創新。例如，它採用了金字塔鍍膜技術有效抑制光線干擾，提升了夜景畫面的純淨度；支持徠卡原生雙畫質（經典/生動），經典模式強調明暗對比，適合人文街拍；生動模式色彩更鮮活，適合風光攝影。此外，小米15 Ultra還支持8K 30幀視頻錄製，雙路環形冷卻系統保障長時間錄製不降幀。

小米15 Ultra（中關村在線提供）

值得一提的是，小米15 Ultra還推出了影像套裝「傳奇典藏版」，包含自定義波輪、可拆卸濾鏡轉接環和2000mAh手柄電池等配件。這些配件進一步提升了手機的專業操控體驗，讓用戶在使用手機拍攝時彷彿手持一台專業相機。

小米15 Ultra（中關村在線提供）

總結

經過深度評測，我們可以得出結論：小米15 Ultra的「一皇一后」影像系統確實足夠強大。無論是從硬件配置、實際拍攝體驗還是影像技術創新方面來看，小米15 Ultra都展現出了卓越的影像性能。它不僅能夠滿足普通用戶記錄生活美好瞬間的需求，更能夠成為攝影愛好者進行專業創作的得力助手。

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