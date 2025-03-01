手機保護貼買貴便對？內行人踢爆虛假話術：產地造假、價格隨便開

近年來，越來越多消費者為了保護手機螢幕，選擇購買玻璃保護貼。然而，有手機配件門市的資深從業人員透露，市面上號稱「日本製」、「歐美製」的玻璃貼，其實大多數仍是中國製造，價格策略也因店員話術而有所變動。



手機保護貼買貴一點的比較好？

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有在手機配件行業工作9年的店員在Dcard上指出，許多門市的銷售人員會利用話術包裝商品，讓消費者誤以為自己購買的是進口商品，但實際上，幾乎所有玻璃保護貼的生產地仍然是中國。

原PO提到，門市經常會問顧客，要台製的，還是日本製的玻璃貼？價差通常落在100至200元之間，讓消費者以為日本製更耐用，因此願意花多一點錢購買。然而，真相是其實都是中國製造的。

他強調：

「玻璃貼其實都是陸製，根本沒有什麼日製美製，有的話其實只是品牌是日本或美國，產地都還是中國。」

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配件行9年老員工揭暗黑內幕

原PO表示，除了產地問題，價格也是消費者容易被話術影響的部分。該名從業人員指出，門市內許多商品沒有固定標價，價格可能依照店員的心情或當日業績有所不同。例如，今天購買可能是A價，明天則可能變成B價，甚至同一商品不同顧客的報價也可能有所出入。

此外，有些門市標榜的折扣活動，實際上也是話術操作的一部分。他分享，有些店員會故意先報高價，再給你折扣，讓你覺得撿到便宜，但實際上並沒有真正優惠。

因此原PO提醒消費者，在購買前務必查看標籤，因為大部分商品上都會標示產地與建議售價，這樣才不會輕易被話術影響。

貼文曝光後引發熱議，

「3C配件真的自己去淘寶蝦皮買就好，反正都中國貨 給人貼的錢都夠自己買好幾片來試貼了，學起來就不用花冤枉錢」、

「應該說只要是銷售類的都會玩這招，有獎金或業績壓力當然要想辦法灌水，除非是像超商那樣清楚標價掃碼結帳的」、

「這種店都喜歡開在，比較沒那麼市區的地方。因為老人家比較多，偏偏他們跟社會脫鉤又不太會網購」、

「我都是蝦皮買手機配件，實體店面的價格真的太高，隨便一樣東西都快破千，只是不敢說誰的材質好」。



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：手機保護貼買貴一點的比較好？配件行9年老員工揭暗黑內幕，小心不要被話術】