DJI RS 4 Mini 實試評測｜半專業級輕量雲台！簡易操控＋AI追拍

DJI RS 4 Mini 實試評測，半專業級輕量雲台，抵玩價＋簡易操控＋AI追拍｜近年不少vlogger都十分追捧輕量化的相機穩定器，加上AI智能化已成為市場主流趨勢。最近DJI推出的半專業級相機穩定器RS 4 Mini，原單以「輕量高效」為理念，更延續了 Ronin 系列的專業基因，多項功能上突破設計，更成功降低進階攝影的技術門檻。記者最近實測這款雲台，搭配 Sony A7C 與 F2.8 24-70mm GM鏡頭，深入驗證其性能是否如官方宣稱般可靠。



外觀設計：輕巧與質感兼備

初次上手 RS 4 Mini，最直觀的改變莫過於機身配色。有別於以往的黑色基調，RS 4 Mini 採用銀灰色設計，低調中帶有科技感，在戶外拍攝時更顯獨特。機身重量僅 890g，軸臂收納後結構緊湊，可輕鬆放入隨身背包，便攜性極佳。

DJI RS 4 Mini 實試評測

而新機在軸臂上沿用旗艦機型配備的鐵氟龍塗層，操作時可以感受到實際摩擦阻力大幅降低，配合俯仰軸新增的微調旋鈕，即使是初次接觸的用家，也能快速完成精準調平。此外，快裝板的三擋定位卡槽設計，讓相機安裝後能「記憶」位置，重新裝配時無需反覆調整，大幅節省拍攝前的準備時間。

軸臂上沿用旗艦機型配備的鐵氟龍塗層手感極佳

一按快拆可將相機由橫變直

智能追蹤：手勢操控，新手也能駕馭複雜運鏡

RS 4 Mini 的一大賣點是全新 DJI RS 追蹤模組。這項配件以磁吸方式安裝於俯仰軸上，支援 10m內的人物追蹤，實測在公園多人環境中，即使主體短暫被遮擋，雲台仍能迅速重新鎖定，十分穩定。不過有點值得留意，如果太陽太猛烈、反光或太暗的情況下，追蹤的準確度會稍為下降。

智能追蹤配置比想像中更實用

而這款智慧追蹤簡化操作流程，用家更可以透過手勢控制（例如張開手掌）或按下雲台扳機，即可啟動追蹤功能。記者嘗試在單人自拍場景中，利用手勢啟動追蹤，相機鏡頭能流暢跟隨移動，畫面構圖始終保持主體居中。不過暫時模組僅支援人物識別，未來如果可以追蹤動物或其他動態物體，會更為實用。

此外，RS 4 Mini 支援藍牙連接相機（指定相機，如記者實試的Sony Alpha系列，大部份款式都對應），可直接透過雲台控制錄影啟動或暫停。尤其適合 Vlogger 或單人創作者，在移動中輕鬆切換拍攝模式。

加入Auto Lock功能

操控體驗：自動軸鎖、橫直拍切換再進化

DJI 今次將高階的自動軸鎖（auto lock）功能下放至 RS 4 Mini，實測無論開機、休眠或收納狀態，一鍵即可鎖定或解鎖三軸，操作效率顯著提升。另外今代橫直拍設計，用家只需鬆開單邊旋鈕、旋轉橫板 90 度並重新鎖定，便可以立刻由橫拍轉為直拍，不到 10s 便可以完成設定。

裝上近2kg的裝備，完全沒有問題

另外，官方標榜 RS 4 Mini 具備 2kg 負載能力，實測搭配 Sony A7C 與 24-70mm F2.8 GM II 鏡頭，雲台仍能使用，且鏡頭轉動時未出現遮擋問題。再加裝無線麥克風與小型補光燈，仍可使用得到長時間運鏡也未出現過熱或抖動。不過記者曾經嘗試將鏡頭轉至70mm長焦時，便有機會出現未能平衡的情況。始終F2.8 24-70mm GM鏡頭偏重，因此大家預計這算是最「極限」的配置。但對於一般vlogger，使用較為輕便的相機裝備，相信會完全沒有問題。

操控十分穩定，而且整支穩定器不足1kg的重量

在動態場景測試中，記者實試快速移動，畫面依然平滑流暢，雲台反應亦都非常敏捷，適合拍攝環繞主體或快速轉場；而經典的平滑跟隨模式則保留細膩的運鏡手感，尤其適合人物跟拍。

RS 4 Mini內置電池官方指可續航達 13 小時。實測以間歇拍攝方式2小時，電量仍剩餘 80%，相信應付一日外景需求應該都綽綽有餘。而且它支援30分鐘快充至50%電量，臨時補電相當便利。另外，它亦可加裝手機夾配件，利用手機來拍攝，但感覺有點「殺雞焉用牛刀」的感覺，或許之前推出的DJI會更輕便易用。

總結：高性價比半專業級輕量雲台

DJI RS 4 Mini 在「輕便」與「專業」之間找到了巧妙平衡。只需二千餘元的價錢，就可以使用到智慧追蹤模組、自動軸鎖、優化調平設計等高階雲台功能，讓新手也能輕鬆拍攝出高水準運鏡；而 2kg 負載與強悍防抖性能，則滿足了半專業用戶的創作需求。

售價：$2189（單機）／$2739（連Tracking模組Combo）

