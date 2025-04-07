Amazfit Active2智能運動手錶登陸香港！HYROX賽事模式打造新體驗

Amazfit Active2智能運動手錶登陸香港｜Amazfit 最新智能運動手錶 Active 2正式登港，集時尚外型、精準健康監測及超長續航於一身的智能裝置，作為 HYROX 體能耐力賽的官方計時夥伴，Amazfit Active 2 不僅滿足日常健康管理，更專為運動愛好者打造競賽級功能。



Amazfit Active2及Amazfit Bip 6智能運動手錶

高清屏幕隨時切換造型

Amazfit Active 2 主打優雅流線的圓形錶盤設計，搭配不鏽鋼錶殼，無論是商務或休閒派，又或高強度運動場景，都能輕鬆駕馭不同風格。手錶配備 1.32 吋高清 AMOLED 屏幕，Premium 版本更採用藍寶石水晶玻璃錶面，耐刮性極高，即使在戶外陽光下，2,000 nit 峰值亮度仍能清晰顯示數據。用家可透過 Zepp 應用程式下載超過 400 款免費錶盤，或自訂個人相片，隨時為手錶換上獨特造型。

Amazfit Active 2專為HYROX設計的錶面

獨家 HYROX 競賽模式 164+ 運動功能全面升級

近年大熱的 HYROX 跑步體能混合賽，Amazfit Active 2 內建官方 HYROX 競賽模式，支援單人、雙人及團隊接力訓練，即時追蹤表現並分析數據，助用家備戰即將舉行的「HYROX 香港賽」。手錶更內置超過 164 種運動模式，包括跑步、游泳、單車，甚至冬季滑雪與戶外探險，搭配 AI 自動辨識 25 種負重訓練動作，精準記錄組數、次數及休息時間。所有數據可同步至 Zepp App，並支援 Strava、Apple Health 等平台，滿足跨裝置管理需求。

直接選擇HYROX模式後鍛練

針對越野跑或陌生路線探索，Amazfit Active 2 支援 5 大衞星定位系統及離線地圖下載功能，匯入 GPX 檔案即可透過手錶實時定位，配合藍牙耳機接收語音轉向提示，大幅降低迷路風險。續航表現同樣亮眼，日常使用可長達 10 天，重度運動模式下仍能運作 5 天，GPS 持續定位更可堅持 21 小時。

Amazfit Active 2 Premium版配上藍寶石水晶玻璃錶面，十分堅硬。

Amazfit Active 2 Premium版皮錶帶連同紅色矽膠錶帶（$1098）

精準健康監測 AI教練貼心指導

Active 2 搭載 BioTracker 6.0 PPG 生物感測器，全天候監測心率、睡眠品質及身心準備度（Readiness），全新 RestoreIQ 算法提升數據準確性，助用家調整訓練強度。內置 Zepp Coach 提供個人化訓練計劃，女性用家更可透過 Wild.AI 應用程式，根據生理周期獲取運動與飲食建議。此外，AI 語音助手支援聲控操作，一開口即可啟動功能，提升生活效率。