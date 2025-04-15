關稅戰｜特朗普為Tim Cook破例減關稅？Apple將獲短期豁免

關稅戰｜特朗普為Tim Cook破例減關稅？｜美國總統特朗普（Donald Trump）近日再度成為焦點，早前他承認曾因與蘋果CEO庫克（Tim Cook）對話而調整關稅政策。這項表態不僅揭露白宮對科技巨頭的妥協，更凸顯Tim Cook在政商界的影響力。



特朗普自稱「靈活」：助蘋果避重稅

「我是一個非常靈活的人，不會改變主意，但可以轉彎。」特朗普於早前與媒體對話時，以招牌式矛盾修辭解釋關稅政策轉向。他強調與庫克多次交流後，決定為Apple提供「幫助」，更聲稱「不想傷害任何人」。此番言論被視為間接證實上星期突如其來的關稅豁免公告——當時美國商務部突然宣布，Apple可獲「特定條件下」的臨時關稅減免，引發外界猜測特朗普政府立場軟化。

特朗普似乎為Tim Cook破例減關稅？（AI製圖）

然而白宮隨即「補鑊」，先由商務部長Howard Lutnick澄清豁免僅屬「短期措施」，更聲稱優惠將於「一兩個月內」結束。特朗普本人亦否認存在「關稅例外」，堅稱政策僅是「從一種稅轉為另一種稅」，試圖淡化讓步形象。

庫克政治手腕：百萬捐款換對話空間

事件背後關鍵人物，正是被特朗普戲稱為「Tim Apple」的庫克。這位Apple掌舵人雖被Steve Jobs評為「非產品型領導」，以高超政治手腕聞名。早在2020年大選前，庫克已與特朗普建立工作關係，更被揭曾向特朗普就職典禮捐款100萬美元（約780萬港元）。分析指出，此舉為Apple爭取到罕見的「直通白宮熱線」，令庫克能在關鍵政策上直接遊說決策層。

iPhone售價似乎在短期內因破例減關稅而未受影響（資料圖片）

事實上，蘋果並非首次受惠於特朗普政策。2019年中美貿易戰期間，蘋果便成功爭取iPhone零件關稅豁免，當時特朗普更公開讚揚庫克「愛國」。此次再度獲短期豁免，反映科技巨頭在政治博弈中的特殊地位——即使官方聲稱「一視同仁」，實際操作仍存在灰色地帶。

來源：Appleinsider