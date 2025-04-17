OPPO A5 Pro／Reno13 F 抵玩上市｜近年手機市場競爭激烈，中階機種性價比越見突出。OPPO 近期推出兩款定位二千元價位的全新力作——A5 Pro 與 Reno13 F，分別以「AI影像輕薄旗艦」及「軍規防護長續航」作主打賣點，為追求實用功能的用家提供多元選擇。



OPPO A5 Pro

OPPO A5 Pro：堅固耐用＋極致續航

OPPO A5 Pro 以「軍規級防護」作為核心賣點，專為注重手機耐用性的用戶而設。其機身採用升級二強玻璃面板，抗摔性能較普通玻璃提升160%，配合AM04高強度鋁合金框架及海綿仿生緩震系統，內部零件猶如裝配「安全氣囊」，能抵禦日常意外撞擊，更通過軍規級抗衝擊認證。此外，手機支援 IPX6+IPX8+IPX9 三重防水防塵標準，裸機即可實現水下拍攝，配合音量鍵直接操控相機功能，輕鬆捕捉水中精彩畫面。

OPPO A5 Pro機身非常耐用

效能方面，A5 Pro 搭載 MediaTek Dimensity 6300 處理器，配備 8GB RAM + 256GB ROM 儲存組合，應付多工操作流暢無壓力。6.67吋LCD屏幕支援 120Hz智能刷新率，能根據使用場景自動切換至90Hz或60Hz，平衡畫面流暢度與耗電量。最亮眼的是其 5800mAh超大電池 搭配 45W超級閃充，重度使用一整天仍能保持充足電量，充電速度亦大幅領先同級機種。

OPPO Reno13 F：AI影像＋輕薄設計

若偏好輕巧機身與智能拍攝體驗，OPPO Reno13 F 則更為適合。新機以 7.76毫米厚度 及 192克重量 塑造超薄設計，搭配淡紫色欄紋理背蓋，兼顧美感與握感。儘管機身輕薄，其防護性能毫不妥協，通過 IP69、IP68、IP66 三重認證，可承受1.5米水深浸泡30分鐘及80°C高溫水柱沖洗，日常使用無懼極端環境。

OPPO Reno13 F同樣有齊防水等功能

影像功能是 Reno13 F 的最大亮點，內建多項 AI攝影技術，包括「AI消除反光/拖影」、「AI動態生成」及「AI超高解析度」，即使低光或手震環境下仍能還原清晰影像。硬件方面，後置三鏡頭組合包含 5000萬畫素OIS主鏡、800萬超廣角及200萬微距鏡頭，前置更配備3200萬畫素自拍鏡頭，全方位覆蓋遠近拍攝需求。此外，6.67吋 120Hz OLED螢幕 支援1670萬色顯示，搭配立體雙揚聲器，為影音娛樂提供沉浸式體驗。

OPPO Reno13 F

效能上，Reno13 F 採用 Snapdragon 6 Gen 1 處理器，搭配 12GB RAM + 256GB ROM，多任務處理能力更勝一籌。其 5800mAh電池 與 45W閃充 組合與A5 Pro看齊，續航表現同樣出色。特別加入的「AI智能助手」支援即時螢幕翻譯、文案生成及會議錄音摘要功能，大幅提升工作效率。

二千元平價手機之選

兩款新機均以 2000中階價位提供高規格體驗，但定位略有不同。A5 Pro適合經常外出、需要耐用長續航的用戶，軍規防護與水下拍攝功能實用性極高；Reno 13F則聚焦輕薄設計與AI影像技術，適合追求拍攝創意與高效辦公的消費者。兩者同樣於即日正式推出，定價分別為$1,999 及 $2,599。