Nikon Z5 II香港登場．新機上手試＋售價訂購優惠｜Nikon 早前公布推出全新入門級全片幅無反相機 Z5 II，主打低光環境拍攝效能與進階影片功能，針對業餘攝影愛好者及初階專業攝影迷需求設計。而新機正式抵港，相比前代 Z5，新機在多項核心性能上顯著提升，包括自動對焦速度、主體追蹤能力及影像處理技術，同時保留高性價比定位。記者立刻在發佈會現場試玩新機。



突破低光對焦效能

Nikon Z5 II 最突出的升級在於低光環境下的自動對焦表現。其自動對焦偵測範圍最低可達 -10EV，即使在近乎全黑的場景中，例如夜間街拍、星空攝影或水族館等特殊環境，仍能精準鎖定主體。搭配 273 點單點自動對焦與 299 點自動區域對焦系統，相機可快速識別人物、動物（貓/狗/鳥類）及交通工具，並透過 AI 驅動的智能場景分析，自動調整光圈、快門與 ISO 設定，減少手動操作需求。

此外，Z5 II 的自動對焦速度較前代提升 3 倍，連拍速度最高支援 14fps，適合捕捉運動賽事、飛鳥動態等高速移動畫面。配合機身內置的 5 軸防震系統（相當於快門速度提升 7.5 級），即使在手持拍攝或低光源條件下，影像仍能保持清晰穩定。

EXPEED 7 高感光表現優化

新機搭載 Nikon 最新 EXPEED 7 影像處理引擎，不僅提升 2,450 萬像素全片幅感光元件的細節還原能力，更大幅降低高 ISO 值下的雜訊。實測顯示，即使將感光度調至 ISO 6400 以上，影像仍能保留豐富層次與紋理，對於室內活動、音樂會等昏暗場景的拍攝者而言，此升級尤其實用。

4K影片與進階攝錄功能

Z5 II 強化影片拍攝規格，支援 4K 60p（DX 模式）與 6K 超取樣 4K 30p（FX 模式）錄影，並提供 12-bit N-RAW 格式，保留更廣動態範圍與後製彈性。對於短片創作者或 Vlogger，相機內建的 N-Log 與 HLG 模式可進一步優化色彩層次，搭配 Full HD 120p 慢動作錄製功能，滿足多元創作需求。

此外，Z5 II 新增專用「Picture Control」按鍵，用户可快速切換 9 組預設或自訂影像風格，簡化操作流程。針對長時間攝錄需求，相機單段影片最長可連續拍攝 125 分鐘，且支援外接 HDMI 與 USB-C 裝置，方便即時監控與資料傳輸。

Nikon Z5 II試相

操作體驗升級

Z5 II 沿用 Nikon Z 接環系統，兼容多款高效能鏡頭，並配備 3.2 吋 210 萬點多角度觸控螢幕，方便高低角度取景。其電子觀景器（EVF）亮度達 3000cd/m²，烈日下仍能清晰預覽畫面，減少眩光干擾。無線遙控功能則擴展了拍攝靈活性，適用於影樓佈光或野外生態攝影等場景。

Nikon Z5 II 售價資訊



$12,590（淨機身）

$15,210（連NIKKOR Z 24-50mm 1/4-6.3 鏡頭套裝）

$17,820（連NIKKOR Z24-70mm f/4S 鏡頭套裝）

$19,570（連NIKKOR Z24-200mm f/4-6.3 VR 鏡頭套裝）

開售日期：2025年4月24日

首發優惠 ：EN-EL15C電池及2年原廠保用（1年+1年）