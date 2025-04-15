Apple奪下2025Q1全球手機市場銷量冠軍　靠1款機型淡季逆襲成關鍵

根據市場研究機構的最新數據，2025年第一季度全球手機市場實現了3%的按年增長。這一增長主要得益於拉丁美洲、亞太地區以及中東和非洲等新興市場的崛起，同時中國市場的國家補貼政策也在很大程度上推動了市場的增長，甚至彌補了發達市場出現的下滑。



此次蘋果以19%的市場份額超越三星，位居全球第一。值得注意的是，這是蘋果首次在第一季度奪得冠軍位置，主要歸功於iPhone 16e的表現。以往第一季度通常是蘋果的銷售淡季，與其它季度相比差距較大。而iPhone 16e的推出正是為了改善淡季表現，從目前的結果來看，這一策略取得了成功。

在iPhone 16e帶動下，Apple在第一季表現亮麗。（Counterpoint）

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儘管如此，市場對iPhone 16e的評價並不算理想，尤其是在國內市場，消費者普遍認為在相同價位下，有更多硬件性能更優的選擇。然而，正如常言所說，「沒有垃圾的產品，只有垃圾的價格」。如果在即將到來的年中促銷活動中，iPhone 16e能夠提供足夠大的優惠力度，依然有可能成為銷量冠軍。

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除了蘋果之外，小米和vivo的表現同樣亮眼，分別佔據第五和第四的位置，並且市場份額均有所提升。其中，小米繼續保持國產手機品牌的領先地位，以14%的全球市場份額穩居前列。

當前的行業格局已經較為清晰，蘋果、三星和小米構成了第一梯隊，市場份額均穩定在10%以上，三家共同佔據了大部分市場。

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