中階AI手機推薦　Google、Samsung還是Apple？大螢幕有快充就是它

Google發表了全新中階手機Pixel 9a，讓2025年的平價AI手機市場競爭更加激烈。面對三星Galaxy A56及蘋果iPhone 16e，Google這款新機究竟有何優勢？《風傳媒新聞焦點》為您分析三款中階AI手機的規格與優缺點，幫助您做出最適合的選擇。



2025中階手機推薦-螢幕規格比較

在螢幕方面，三星Galaxy A56以6.7吋FHD+ Super AMOLED螢幕取得尺寸優勢，不僅提供120Hz高刷新率，色彩表現也相當出眾。Pixel 9a雖然螢幕較小，為6.3吋Actua螢幕，但同樣支援120Hz刷新率，並且擁有2700尼特的驚人峰值亮度，在戶外可視性方面遙遙領先對手。

iPhone 16e則以6.1吋Retina XDR顯示器參戰，雖然僅支援60Hz刷新率，但蘋果一貫的色彩準確度仍是其優勢。不過相較於兩位對手的高刷新率，使用體驗上確實較為遜色。

Google pixel 9a以回收再生料製成，共有曜石黑、陶瓷米、莓果粉和鳶尾紫等四色，手感超滑順。（google）

2025中階手機推薦-價格與容量

價格方面，Pixel 9a以8GB+128GB配置約HK$3,892的起售價格最為親民，iPhone 16e的128GB版本為HK$5,099。三星Galaxy A56則以256GB配置售HK$3,698，若考量儲存空間，性價比相當不錯。

2025中階手機推薦-處理效能

在處理器方面，iPhone 16e搭載的A18晶片無疑是三款手機中的佼佼者，6核心CPU配合4核心GPU的設計，確保了長期使用的順暢度，也為未來的Apple Intelligence AI功能奠定了堅實基礎。

Google的Tensor G4處理器專為AI功能優化，雖然在純效能上可能不及A18，但在AI應用方面有其獨特優勢。三星的Exynos 1580則處於中間位置，提供了均衡的日常使用體驗。

Galaxy A56 5G推出夜遊黑、賞櫻粉、鐵馬灰、野營綠4款顏色。（三星）

2025中階手機推薦-相機系統

相機配置上，Google Pixel 9a和iPhone 16e均配備4800萬像素主鏡頭，但Pixel 9a額外提供了1300萬像素超廣角鏡頭及同等像素的前置鏡頭，拍攝彈性更大。

三星Galaxy A56則是三款手機中鏡頭數量最多的，主鏡頭高達5000萬像素，並搭配1200萬像素超廣角、500萬像素微距鏡頭以及1200萬像素前鏡頭，為攝影愛好者提供了更多創作可能性。

iPhone 16e雖然主鏡頭達到4800萬像素，但缺少超廣角鏡頭，在拍攝廣闊場景時較為受限。

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2025中階手機推薦-電池與充電

電池容量方面，Pixel 9a與Galaxy A56分別提供5100mAh和5000mAh的大容量電池，相較於iPhone 16e的3279mAh有明顯優勢。不過由於系統優化差異，實際使用續航還需進一步測試。

充電技術上，Galaxy A56支援45W超快速充電2.0，明顯領先Pixel 9a的23W快速充電和iPhone 16e的20W充電，要注意的是Galaxy A56不支援無線充電。

2025中階手機推薦-AI

Google Pixel 9a的最大亮點在於其完整保留了Pixel 9系列的AI功能，且承諾提供長達7年的系統更新支援。每季度的Pixel Drop功能更新，讓用戶可不斷獲得新功能，如果重視AI體驗和軟體長期支援，Pixel 9a無疑是首選。

iPhone 16e則憑藉A18晶片的強大性能，確保能夠完整支援未來的Apple Intelligence功能，蘋果生態系的完整性也是其優勢之一，但是支援繁體中文的時間目前仍有未定數。

三星首次在中階手機配備AI功能，Galaxy A56可以使用在旗艦手機S25系列上的超強功能，包含「搜尋圈」、升級版「物件橡皮擦」、「自拍濾鏡效果」、「智慧相片編輯」、「自動剪輯」、「最佳臉部表情」...等等超強功能。

Google pixel 9a 主打長達 7 年的安全性更新服務，定期更新軟體，讓手機的防護機制與時俱進，確保你和機密資料安全無虞。（google）

2025中階手機要怎麼選？

若是想要玩遊戲需要效能，可以選iPhone 16e，它憑藉A18晶片提供最強效能，確保長期使用的流暢度和未來AI功能支援。

若是喜歡大螢幕、看影片的朋友，可以選擇Galaxy A56，它擁有三台中最大螢幕，螢幕更新率也高達120Hz，以及最快充電速度，硬體規格最為全面，適合重視多工使用體驗的用戶。

若是想體驗Google超強AI功能的朋友，可以選擇Pixel 9a，Google 有長達7年的軟體更新承諾，也能使用Google AI功能，同時價格最為親民，是追求AI體驗同時預算有限的最佳選擇。

Google Pixel 9a、三星Galaxy A56、蘋果iPhone 16e規格比較表。（風傳媒提供）

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：2025中階手機推薦》Google Pixel 9a、Galaxy A56、iPhone 16e規格該怎麼選？1款新機CP值超高，想有大螢幕快充買這台就對了】