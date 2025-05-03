告別眼疲勞！TCL未來紙黑科技平板　抗藍光護眼一鍵切模式不傷眼

長時間盯著電腦和手機螢幕，眼睛乾澀、疲勞感越來越明顯？不少人開始尋找「護眼又實用」的數位閱讀工具。而這款迅速在網路討論區爆紅。



在這個連冰箱都能連上網的時代，我們幾乎一天到晚黏在螢幕上—開會對著筆電、休息滑手機、吃飯配平板、晚上再來一集Netflix，眼睛比手機還忙。我們早已習慣數位科技帶來的方便，不過當「再滑一下」變成「怎麼又三小時過去了」，螢幕使用時間也悄悄爆表，副作用一個個找上門：視力模糊、睡不好、注意力像網頁分頁一樣開太多關不掉……看似便利的科技，其實也在默默偷走我們的健康與專注力。

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查出近一年「3C時代健康威脅」的網路熱門關鍵字，包括「視力」、「不適」、「疲勞」、「過度」、「用眼」、「眼睛」、「長時間」、「慢性」、「檢查」等，反映出現代人長時間盯著螢幕後的身心警訊。

《網路溫度計DailyView》

在螢幕無所不在的3C時代，如何在享受數位便利的同時，兼顧眼睛健康，成了現代人難以忽視的課題。尤其對愛書人來說，紙本雖有它的溫度與質感，卻也常因厚重、不便攜帶、保存空間有限等問題，逐漸被電子閱讀所取代。隨著閱讀習慣數位化，對「護眼」技術的需求也跟著飆升—畢竟，閱讀是享受，不該成為眼睛的負擔。

TCL NXTPAPER《網路溫度計DailyView》

護眼成數位時代重點 「未來紙」異軍突起

隨著健康意識抬頭、數位閱讀成為主流習慣，電子書閱讀器市場正快速翻轉版圖。不只是讀者需求暴增，各大平台像是momo、博客來等電商陸續搶進產品線。連全台最大的臉書社團「電子書閱讀器討論區」也突破23萬名成員，從選機心得到使用評測討論熱度不斷，顯示這場閱讀革命正持續升溫、全面擴散。

其中，一款原本不在主流名單上的新星—TCL NXTPAPER「未來紙」電子書閱讀器，憑藉創新護眼科技與多功能設計，在短時間內吸引大量討論，在眾多品牌中異軍突起！

許多愛用者在該社團中分享TCL NXTPAPER 11 Plus的實際開箱經驗，稱讚

「螢幕看起來很舒服」、

「充電器的部分，原廠很有誠意給了一個33W的PD快充」、

「內建的AI工具箱可以選文字後直接進行翻譯、總結或改寫，效率直接翻倍」、

「這次推出11.5吋很剛好，輕巧又好帶加上他們家一鍵切換模式，追劇或閱讀電子書都能快速的自由切換」。



一名家長連續購買了三台不同機型的TCL，他提到，當初接觸到這品牌是為了給小孩使用，使用後發現玩遊戲時，明顯感受到眼睛疲勞的差別，「比較放心，因為TCL這三台比起iPad真的有『眼睛提升很有感』的舒適度」。

另外，有其他人提到同品牌的NXTPAPER 14，網友說，當時是為了「需要畫面不會延遲的電子閱讀器，以及可使用筆記軟體的平板」去購買，使用後連續看2小時也不會覺得刺眼，可自由安裝軟體，「目前搭配Obsidian來做筆記與輸出，相比之前把想法寫在便利貼，再花時間整理，現在直接邊做書摘，邊寫想法，效率++」；還有人買給家中長輩使用，「我媽常說手機字太小，看久眼睛會酸，這台的螢幕看起來比較柔和，她現在幾乎每天都會用它追劇+看電子書」。

TCL NXTPAPER（TCL）

傳統E-Ink閱讀器限制多 難應付高畫質需求

傳統E-Ink/電子墨水閱讀器致力兼顧護眼，卻也面臨不少限制，如價格偏高、功能單一、無法一機多工等問題。許多機種甚至綁定固定電子書平台，使用者無法跨平台購書或下載其他應用，降低了整體使用彈性。即使是支援開放系統的裝置，也因硬體技術限制，僅適合靜態閱讀，無法滿足影音娛樂等多元需求。

此外，標榜「不發光護眼」的E-Ink/電子墨水顯示技術，在光線不足時，仍需依賴背光層補光，實際效果打了折扣。而近年推出的彩色電子墨水技術，雖然增加了色彩表現，但像素密度偏低、在色彩飽和度與對比表現上，無法媲美傳統彩色螢幕，讓不少期待高畫質的用戶感到有落差與失望。

電子書只能靜靜看？這款平板閱讀、筆記、娛樂樣樣來

不同於傳統E-Ink/電子墨水技術，TCL專利的「未來紙顯示技術」從顯示硬體層面優化螢幕的藍光波段，實現全時低藍光（<28%）、防閃爍與抗眩光，讓眼睛在長時間閱讀或使用時更舒適。

TCL NXTPAPER的推出，為電子閱讀裝置帶來另一種可能！這款使用「未來紙」技術的護眼平板，打破了傳統E-Ink/電子墨水裝置僅適合靜態閱讀的框架，在護眼基礎上加入高效能多工支援，不需犧牲娛樂與工作需求。

TCL NXTPAPER（TCL）

對於重視護眼效果，同時希望保有一定多媒體顯示需求的使用者來說，這樣的產品設計逐漸引起更多關注。根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，觀察「TCL」的熱門關鍵字中，出現「護眼」、「抗藍光」、「低藍光」、「眼睛」、「視覺」、「舒適」等，顯示出市場對TCL護眼科技的高度肯定。

《網路溫度計DailyView》

劇迷、遊戲控也愛 一鍵操控多元模式

TCL在技術與設計細節中展現十足誠意，透過獨家的「NXTPAPER 按鍵」，使用者只需一鍵，即可在「彩色紙模式」、「墨水紙模式」與「正常模式」間自由切換，搭配全彩顯示與優異的對比表現，因應不同使用情境選擇最合適的顯示效果。無論是閱讀、追劇、筆記、創作，或日常使用，皆能享有穩定且舒適的體驗，大幅減少視覺疲勞。

TCL NXTPAPER（TCL）

在使用彈性上，TCL NXTPAPER「未來紙」裝置是開放系統，不綁定特定平台，也不限APP來源，使用者可以自由安裝各家閱讀軟體，甚至額外使用影音、遊戲或學習應用。比起只能「安靜閱讀」的E-Ink／電子墨水裝置，TCL「未來紙」系列裝置拓寬了多功能性。

至於價格，則走的是「親民實用」路線，近來在社群與開箱文中頻頻被點名，不少網友認為它是少數能兼顧護眼設計、功能實用性與預算考量的選擇之一，對想要兼顧「好用又不傷荷包」的消費者來說，具備相當的吸引力。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年04月11日至2025年04月10日。

資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。

研究方法：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『3C時代健康威脅』、『TCL』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。



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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】