全球首場人形機器人半馬趣事　天工奪冠　宇樹G1起跑即摔倒引熱議

要說這兩天最有「噱頭」的事兒，得是北京的這場機器人馬拉松了吧。



前幾天，全球首場人形機器人半程馬拉松在北京亦莊開跑，20 支機器人團隊參賽。

全球首場人形機器人半程馬拉松在北京亦莊開跑（X）

根據規則，此次比賽允許機器人自主奔跑，也允許跟隨奔跑，還允許遙控操作。每個參賽機器人出發時間間隔 1 分鐘，依次起跑，沿途設若干補給站，可更換電池、機器人。

最終結果也已出爐，跑完全程的機器人只有 6 個。

其中「天工」隊用時 2 小時 40 分鐘拿下冠軍，途中並未更換人；「小頑童」隊用時 3 小時 37 分鐘獲得亞軍，途中更換一次機器人；「行者二號」隊用時 4 小時 25 分鐘獲得季軍，途中更換兩次機器人。

-1- 史上首屆機器人「殘運會」

由於這群機器人「跑姿」稀奇古怪，給觀眾們貢獻了不少搞笑名場面。

先說說冠軍「天工」機器人。

它是第一個出發的，通體黑不溜秋，邁着大長腿、小碎步，整體來看姿勢步態還算平穩正常。

不過在 17 公里的位置，天工機器人還是摔倒了，加電池滿血復活後重新進入比賽狀態，率先撞線勝出。

網友調侃稱：選對皮膚很重要，長跑還得看「黑人」。

長跑還得看「黑人」（機器之心提供）

咱們的「頂流」宇樹機器人 G1 呢，剛起跑就栽倒在地，真・一秒都不帶猶豫的，給旁邊的小哥打了個措手不及。

雖然它馬上原地爬起來，抬手跟觀眾打個招呼就往前跑，但速度仍像老大爺遛彎，慢慢悠悠。

不少網友納悶，這個平時就愛表演斧頭舞、側空翻的宇樹 G1，咋一到跑步就摔跤？

宇樹也在第一時間發了篇「小作文」，大意是宇樹官方並沒有參加這場比賽，而是忙着準備格鬥直播，這次馬拉松比賽是客戶用自己的算法自行參與的，因此表現差別很大。

宇樹官方指自己並沒有參加這場比賽（機器之心提供）

這次半馬意外走紅的，是這個穿着 29 碼童鞋、名喚「小頑童」的機器人。

別看它個子小，僅 1.2 米，但跑得賊溜，還不需要人在後面「貼身服侍」。

它有個雙胞胎兄弟名叫「旋風小子」，途中摔了一跤把頭摔掉了。。。雖然沒了腦袋，但絲毫不妨礙它繼續往前衝。

好一個身殘志堅、感動中國的人機。

最後，這倆「小孩哥」在終點重聚首，還上演了一幕「兄弟情」。

這屆比賽個頭最矮的是來自北京科技職業大學的機器人 —— 小巨人。

它身高 0.75 米，重約 10KG，穿着銀藍色套裝，揹着「小書包」，一出場就打招呼賣萌，遠遠看去像滿地跑的安慕希。

安慕希同款？鼻嘎（機器之心提供）

這小「鼻嘎」搖頭晃腦，啥都看就是不看道，一個不留神就渾身抽搐癱倒在地。

全場唯一女性機器人「幻幻」，有着一米 7 的大高個兒，留着齊耳短髮，畫着永久妝，顫顫巍巍走了幾步，一個滑跪把膝蓋骨崩得到處都是。

這一看就知道資金全花在了顏值上。

還有更抽象的，四個輪子、四個風扇固定在一個人形機器人外殼上，一按開關就「起飛」，後面姑娘拿繩子拉都拉不住，直接一個大擺錘把自己掄散架了。

跑得好不好咱不說，裝備爆的倒是挺全，戴防曬帽的：

穿 40 碼運動跑鞋的：

穿 40 碼運動跑鞋（機器之心提供）

全副武裝的：

機器人跑出了一種沒有功勞也有苦勞的感覺，而工程師更是滿臉的生無可戀。

不僅要全程陪跑，還得時不時給機器人降温。誰能想到上個破班還得陪這群祖宗跑馬拉松啊。

工程師全程陪跑生無可戀（機器之心提供）

-2- 網友笑瘋了

看完了史上首屆機器人「殘運會」，網友們已笑瘋。

家裏太閒的，可以買一個回去添點亂。

（機器之心提供）

突然有點放心了，他們一時半會還取代不了人工牛馬。

（機器之心提供）

雖然電不足，但它有鋼鐵一般的意志和鋼鐵一般的身軀。

（機器之心提供）

彌補了老人不智能、智能機器人不老的遺憾。

（機器之心提供）

我奶來了都比它們能跑。

（機器之心提供）

還有心疼投資人的。

（機器之心提供）

當然，也有網友表示，模仿人走路需要很複雜的力學分析、結構設計，還有各種傳感器、計算機算法互相配合，凡是學過理論力學材料力學的都不會嘲笑這場比賽。

獵豹移動董事長兼 CEO、獵戶星空董事長傅盛也發視頻表達自己的觀點。

他認為這次比賽暴露出人形機器人的三大技術難題。

第一，目前人工智能還不能使人形機器人自由、靈活、可靠。

比賽過程中幾乎每個機器人都有人在遙控，本質上跟挖掘機很像，機器人能朝哪個方向走，不是人工智能決定的，而是背後那個遙控員決定的。人形機器人是個超複雜的系統，今天的人工智能在解決自動駕駛的問題上都沒有完美的解決，更別說一個更為複雜的人形機器人了，再加上人工智能的幻覺問題，一不小心就容易出現質量事故。

第二，人形機器人的整個硬件體系過於複雜，使得它對每個關節的電機、電池、減震器等都有很高的要求。

這次比賽中機器人出現各種各樣的硬件狀況，比如倒地、摔壞、歪歪扭扭地走，都是因為人形機器人極度的複雜性，使得現在整個硬件產業鏈不能夠滿足人形機器人的需求，而且硬件不像軟件可以產生倍增效應，只能靠一點點打磨，這就需要很長的時間。

第三，人形機器人作為一個工作形態，並不是最優解。

無論是從生物學進化上，還是從能耗比上來說，人形都只是一個湊合解，而且人形還有個天然的缺陷，一旦沒電往地上一癱，最後真得拿擔架把它弄回去。

不管怎樣，這次人形機器人半馬都做了一次有益的嘗試。正如 1894 年法國的第一次汽車比賽，100 公里沒有幾輛汽車完成比賽，有的斷軸、有的漏油、有的發動不起來，但仍阻擋不住呼嘯而來的汽車工業時代。

延伸閲讀：蘋果兩款摺疊屏設備來了？7.8吋與18.8吋神秘設備明年量產引關注（點擊連結看全文）

+ 9

【本文轉自「機器之心」，微信公眾號：almosthuman2014】