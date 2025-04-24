Google壟斷案新進展　OpenAI有意收購Chrome？瀏覽器格局將大變？

近日，OpenAI高管Nick Turley在華盛頓的一場針對Google的反壟斷庭審中透露了一則重要訊息：如果法院裁定Google需要出售Chrome瀏覽器以恢復搜索市場的競爭平衡，OpenAI有意收購這一瀏覽器產品。



這場備受關注的庭審始於2024年，當時法官判定Google在在線搜索及相關廣告領域存在壟斷行為。儘管Google計劃提起上訴，但案件的審理過程已暴露出生成式人工智能領域競爭的複雜性。檢方擔憂，Google在搜索市場的主導地位可能延伸至人工智能領域，而Google則辯稱市場上已有Meta、微軟等強勁對手。

Google壟斷案新進展（AI生成圖）

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庭審中披露的內部文件顯示，Nick Turley去年曾表示，ChatGPT在消費者聊天機器人市場佔據領先地位，並未將Google視為主要競爭對手。然而，Turley在法庭上解釋稱，這份文件更多是為了激勵員工，實際上OpenAI仍希望與Google建立合作關係。更引人注目的是，Turley還揭露了OpenAI與Google之間一段鮮為人知的歷史：當OpenAI的搜索技術遇到瓶頸時，曾主動聯繫Google，尋求其搜索技術支持。

根據庭審中展示的郵件內容，OpenAI曾在去年7月向Google提出合作意向，稱「我們相信與多個合作伙伴，特別是GoogleAPI的合作，將幫助我們打造更好的產品」。不過，Google在一個多月後拒絕了這一提議，理由是雙方的競爭關係過於複雜。

目前，ChatGPT仍然依賴微軟必應的搜索技術支持。Turley在庭審中坦言，搜索功能對ChatGPT的性能至關重要，它能夠確保回答的時效性和準確性。但他同時承認，要實現80%的查詢使用自有搜索技術的目標，仍需數年時間。此外，Turley表示支持司法部提出的讓Google共享搜索數據的建議，認為這將有助於加速ChatGPT的技術進步。

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