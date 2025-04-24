xAI推Grok Studio與記憶功能　AI陪你聊天外更是超級創意好拍檔

Grok升級！推出Grok Studio與記憶功能，用戶可共同創作、AI還能記住你，亮點與應用一次整理。



繼今年2月18日特斯拉執行長馬斯克，在X平台發表xAI最新聊天機器人「Grok 3」，時隔兩個月4月16、17日，分別推出全新功能「Grok Studio」及「記憶功能（Memory）」，緊追ChatGPT與Gemini。2大新功能亮點為何？《網路溫度計DailyView》一次整理給你！

xAI推出Grok Studio與記憶功能！（AI生成圖）

Grok Studio「2大」亮點

＃亮點一：使用者可與Grok共同創作內容

1、Grok Studio打破AI單向生成框架，提供一個可編輯的互動工作視窗，使用者可與Grok即時協作創建內容，包含撰寫與修改文檔、報告、程式碼甚至瀏覽器小遊戲。

2、支援即時預覽HTML片段與執行程式語言（Python、C++、JavaScript），程式內容會顯示於回覆側邊欄，強化可視化協作體驗。

這代表AI不再只是生成者，更成為使用者的「共同創作者」。

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＃亮點二：支援 Google Drive 整合

創新：Grok Studio已與Google Drive串接，用戶可直接，上傳文件、試算表、簡報等檔案，在對話中附加檔案，由Grok分析或轉換內容。

優點：強化資料處理能力，擴大實用情境（如會議筆記、簡報校稿等）

雖然類似功能在 ChatGPT中已出現，但這是Grok在AI生產力工具競爭中的重要里程碑，顯示其快速進化與應用野心。

支援 Google Drive 整合（Grok）

記憶功能（Memory）：提供個人化回應

xAI於4月17日宣布Grok正式上線「記憶功能（Memory）」，可記錄與用戶的對話內容，當使用者向Grok詢問意見，它會根據過往互動提供更加「個人化的回應」。另外，Grok官方帳號於社群平台X表示「記憶功能」，設計採「透明化」，用戶可清楚查看被記住的資料內容，也能自由選擇刪除個別記憶。

若用戶不希望Grok記憶對話內容，可前往設定中的「資料控制」頁面關閉該功能，或在網頁版聊天介面中點擊記憶旁的圖示來刪除特定記憶。

目前，Grok的記憶功能以測試版形式開放，使用者可在Grok.com以及Grok的應用程式中體驗，不過，歐盟與英國地區用戶尚無法使用。

＃實測「記憶功能」：詢問Grok今天晚餐要吃什麼？

記憶功能（Memory）（Grok）

實測過程。

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