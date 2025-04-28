小米2025年Q1重奪中國市場出貨量第一　靠補貼政策增長16.5%？

根據最新數據，小米手機在2025年第一季度成功超越華為，時隔十年再次成為中國市場的出貨量冠軍。這一成績的取得引發了廣泛關注。



小米創始人雷軍對此發表感言：

「經過十年的努力，小米手機再度回到中國市場第一的位置。看到這份報告，內心充滿了感慨。我們深知這份成就來之不易，未來仍需不斷努力，以不辜負廣大用戶對小米的支持與期待。」

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行業分析師指出，小米此次重返中國市場出貨量首位，得益於其在產品與渠道策略上的協同效應。小米線上線下統一的定價策略有效降低了消費者在國家補貼政策下的選擇成本。此外，小米全品類的產品佈局，涵蓋可穿戴設備、個人電腦、智能家居乃至汽車等領域，充分利用了國家補貼政策的覆蓋範圍，進一步推動了多場景消費的綁定效應。

根據相關研究機構的數據，小米在2025年第一季度的銷量因國家補貼政策而增長了16.5%。這一政策的加持使得小米手機原本就具備的性價比優勢更加凸顯，同時其全面覆蓋各個價位段的產品線也為其整體表現增色不少。

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在全球市場上，小米連續多個季度穩居前三，僅次於三星和蘋果，並與其他品牌拉開了明顯差距。這一系列成果不僅體現了小米在產品和市場策略上的成功，也展示了其在國際化道路上的強大競爭力。

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