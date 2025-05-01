iPhone 17或全系列12GB記憶體！為AI功能流暢運行鋪路 5月有定案
撰文：中關村在線
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據最新分析報告顯示，預計iPhone 17系列的三款機型，包括iPhone 17 Air、iPhone 17 Pro以及iPhone 17 Pro Max，都將配備12GB記憶體。與此同時，蘋果正考慮為iPhone 17標準版同樣配置12GB記憶體，但由於供應方面的潛在限制，目前仍在進行最終評估，預計將在五月份得出結論。
如果這一計劃得以實現，這將是近年來蘋果在硬件升級方面邁出的重要一步。在上一代產品剛剛全系標配8GB記憶體後，緊接着就躍升至12GB，這樣的提升幅度堪稱空前。
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不過，這一決定並非出於蘋果的「慷慨」，而是為了滿足未來AI功能的需求。上一代產品之所以將記憶體提升至8GB，主要是因為核心AI功能需要至少8GB記憶體才能流暢運行。而在iPhone 17系列中，預計AI功能的要求將進一步提高，8GB記憶體已無法滿足需求。
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當前，手機端的人工智能主要分為雲端和本地兩種模式。雲端AI通過將數據上傳至服務器進行處理，具備更強的通用性和適應性；而本地AI則可以直接在設備終端運行，響應速度更快，但需要更高的記憶體支持來確保性能。
另外需要注意的是，蘋果明年仍計劃推出一款定位較低的產品，作為SE系列的延續，這款機型將被命名為iPhone 17e，並繼續沿用8GB記憶體配置。
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