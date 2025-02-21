Gmail用戶注意　AI詐騙鎖定帳戶備用碼　5個步驟自保防身份遭盜取

駭客利用AI技術，結合電話和釣魚郵件，誘騙Gmail用戶交出帳戶備用碼（backup codes），恐導致帳戶遭盜用甚至身份盜竊。



重點一： 駭客利用AI技術，結合電話和釣魚郵件，誘騙Gmail用戶交出帳戶備用碼（backup codes），恐導致帳戶遭盜用甚至身份盜竊。



重點二： 網路安全專家Malwarebytes提醒用戶保持警惕，切勿點擊可疑連結或提供個資，並建議使用密碼管理器和監控帳戶活動。



據《Forbes》報導，Google旗下的Gmail服務擁有超過25億活躍用戶，也因為用戶量體龐大，成為詐騙集團的獲利溫床。

Gmail有超過25億活躍用戶，容易成為詐騙集團的獲利溫床。（unsplash@solen-feyissa）

據英國《鏡報》報導，近期出現一種新型態的Gmail帳戶詐騙手法， 駭客利用AI技術，結合電話和釣魚郵件，誘騙用戶交出帳戶備用碼，恐導致帳戶遭盜用甚至身份盜竊。 網路安全公司Malwarebytes已發出警告，提醒Gmail用戶提高警覺，避免落入陷阱。

避免落入陷阱，這些事項要注意：

+ 2

這種新型詐騙手法通常始於一通電話，詐騙者會假冒Google官方人員來電，告知用戶Gmail帳戶出現異常活動。接著，用戶會收到一封看似來自Google的電子郵件，要求用戶提供Gmail帳戶備用碼，聲稱這是恢復帳戶的必要步驟。

Malwarebytes指出，一旦用戶信以為真，交出備用碼，駭客就能完全掌控用戶的Gmail帳戶，甚至進一步竊取用戶身份。

延伸閱讀：Google AI聊天機器人向使用者發出死亡威脅 官方回應你滿意嗎？（點擊連結看全文）

+ 15

什麼是Gmail備用碼？

Google指出，如果無法透過一般的兩步驟驗證程序登入 Google 帳戶，可以使用備用碼進行第二個步驟。 只要產生備用碼，就能在遺失手機、更換電話號碼，或無法透過訊息、通話或 Google Authenticator 取得驗證碼時，用來登入帳戶。

一名Microsoft解決方案顧問Sam Mitrovic就親身經歷了這類詐騙攻擊。他表示，

自己先收到一則Gmail帳戶復原嘗試的通知，隨後接到一通看似真實的電話，告知他的帳戶出現可疑活動。

幸好Mitrovic警覺性高，意識到情況不對，立即掛斷電話。Mitrovic指出，這類詐騙手法越來越精密，更具說服力，且攻擊規模越來越大，許多人很容易上當受騙。

除了帳戶備用碼詐騙外，美國FBI主管曾警告另一種常見的釣魚手法：

駭客會發送 unsolicited emails and text messages (未經請求的電子郵件和簡訊)，其中包含看似合法的網站連結，誘騙用戶登入並竊取其帳戶密碼。

Malwarebytes提醒用戶，切勿點擊任何可疑連結或下載不明檔案，輸入個資前務必確認網站安全性，並建議使用密碼管理器和定期監控帳戶活動，以確保帳戶安全。

5步驟避免AI Gmail釣魚詐騙

1. 不要點擊不明郵件或訊息夾帶的連結或下載檔案 。除非確定網站合法，否則不要輸入個人資訊。



2. 使用密碼管理器 ，僅在信任的網站上自動填入憑據。



3. 監控您的帳戶是否有未經授權的訪問或數據洩露跡象，例如Gmail帳戶內的「密碼安全檢查」功能。



4. 驗證安全性警報，請直接訪問您的Google帳戶頁面，而不是使用電子郵件中的連結。



5. 為所有帳戶使用多重身份驗證 (MFA)。例如Gmail的兩步驟驗證功能。



延伸閱讀：Siri被指竊聽 Apple願以7.4億元和解：從未出售用戶數據給第三方（點擊連結看全文）

+ 5

延伸閱讀：

「地表最強模型」來了！Grok-3挾3種模式發布，馬斯克：你100%會愛上它

2025人工智慧趨勢報告：這5大AI趨勢，將塑造企業未來業務與發展！

【本文獲「數位時代」授權轉載。】