中國炒家太誇張？搶顯示卡搶到日本電腦鋪宣布：禁旅客買RTX5090

禁旅客買RTX5090｜NVIDIA 最新一代RTX 50系列顯示卡卡皇—RTX 5090 與 RTX 5080，一如預期地掀起全球搶購熱潮。這次搶購行為亦不是單純來自玩家，更因黃牛的瘋搶，顯示卡成為牟利工具，在二手市場高價轉售牟取暴利。而且搶購行為牽涉到全球性，大量中國炒家為了入貨，更殺入日本排隊。為了應對這股亂象，日本部分經銷商已經選擇主動出招，其中大阪的知名電腦商店PC 1’s甚至祭出明文規定：RTX 5090與RTX 5080只賣給在日本使用的顧客，外國觀光客一律拒售。



早在RTX 5090 推出時，在日本秋葉原就大排長龍，當中有大部分是中國買家，場面非常墟撼。在日本買顯示卡除了定價比較低﹑有貨之外，更可以退稅，所以吸引不少中國炒家前往入手。

根據小紅書網民的爆料，在日本大阪PC 1’s卻在店門口被明確告知，現時買顯示卡不能再退稅。消息曝光後，一張由店家貼出的告示也在社群平台上流傳，內容直白寫著：「RTX 5090/RTX 5080 只售予在日本國內使用者」。反映出中國炒家在當地搶購情況有多誇張，零售業者對黃牛亂象的無奈與反擊。

從供應角度來看，RTX 5090作為目前顯示卡市場的旗艦型號，自發布以來便受到極大關注。儘管距離官方亮相已有數月，但市場依然一卡難求，不少零售點根本等不到新品補貨，便早已被預購或秒殺。這不只是因為需求龐大，更是全球供應鏈依然處於壓力狀態的體現。

日本秋葉原排隊買5090盛況

在這樣的背景下，能夠定期獲得RTX 5090現貨的PC 1’s，自然成為玩家與炒家眼中的寶地。據悉，在清明節假期期間，該店一度釋出一批RTX 5090的庫存，並提前在網路上公布消息，結果卻引來大批外國旅客排隊搶購，在短時間內將所有存貨一掃而空。