iPhone關閉背景程式會更耗電？蘋果專家給出正確省電方法網民驚訝
撰文：TVBS新聞網
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到底怎麼樣能替手機省電？不少iPhone使用者可能都習慣，定時關閉背景程式，想說這樣能避免它持續運轉，藉此節省電力，但其實這作法被蘋果技師狠狠打臉！日前一名英國影音部落客拍片分享，自己將手機送往蘋果門市檢修，準備關閉背景程式時卻被技師阻止並解釋，在這一關一開的過程中，反而會讓手機消耗更多電力。
英國影音部落客@fordylipsync日前在tiktok上分享一支短片，提醒大家「不要關閉你iPhone的背景程式」，不到一分鐘的講解，就已吸引超過949萬人次觀看。
他提到，日前將自己的iPhone送往蘋果門市維修，正準備順手關閉背景程式時，技師連忙阻止他，並要求部要關閉。當下該名部落客好奇，詢問原因，蘋果技師才說，因為這應用程式在關閉和開啟的過程中，會更耗電，若是讓它留在背景，iPhone系統會自動將它凍結，如同省電模式一樣，並不會佔用到處理器（CPU）或是隨機存取記憶體（RAM）。
對此《紐約時報》的報導中，一名TechRadar撰稿人 James Ide也表示，iPhone的iOS系統設計初衷，就是確保後台應用程式不會佔用處理器和存取記憶體，甚至他還提出蘋果官方公布的關閉應用程式指導，內容寫到「只有當應用程式沒有回應時才應該關閉它」，藉此佐證了，關閉背景應用程式並非更省電這說法，手機的電池也不會因為這樣，延長壽命。
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