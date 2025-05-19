Asia Miles HK Express 限時優惠｜4500分換暑假東京/大阪機票｜今個暑假用 Asia Miles 換機票去日本超抵！最平 1600 蚊換雙人東京來回機票！Asia Miles 聯合 HK Express 推出的機票兌換優惠絕對不容錯過！最低只需 4,000 里數，就可以換取一張來回機票！記者實試，以里數加 $1,600 港幣（其他機場稅及燃油付加費）就換到8月中雙人來回東京機票，仲要包行李／揀位，CP值爆棚！



Asia Miles換HK Express機票｜優惠詳情：

Asia Miles 聯同香港廉航 HK Express 推出的「全里數兌換機票大激賞」活動，為會員提供兌換機票優惠，以超低里數換取多條來回日本的航班，讓旅行變得更輕鬆、更實惠。如此抵玩大概是因為受到網上傳言日本在7、8月將發生天災影響，記者對此不作評論，但提提各位，留意UO機票改日期需要補錢，出手前先考慮清楚。

Asia Miles換HK Express機票｜優惠期間

2023 年 5 月 19 日至 2023 年 5 月 22 日（晚上 11:45 截止）

Asia Miles換HK Express機票｜旅行日期

2023 年 5 月 25 日至 2023 年 6 月 15 日

Asia Miles換HK Express機票｜適用航點及所需兌換里數

東京（成田）／大阪（關西）／名古屋（中部）／福岡：單程里數4,500

布吉、清邁、峴港、台中、大邱、清州：單程里數3,000

檳城、芽莊、河內、高雄、花蓮、北京（大興）、義烏、常州：單程里數2,000

以上里數為未包括行李／揀位的「輕鬆飛」，其他「經濟飛」、「隨心飛」、「無憂飛」所需里數以分別，請自行參考活動網頁。

超值里數兌換咪走雞

平時里數兌換大多需要 10,000 里數以上，而這次只需 2,000 里數起，絕對是里數用得其所的最佳時機。以這次優惠計算，假如兩人同行，低至 9,000 里數就可以換取單程東京的機票，非常之抵玩！

Asia Miles換HK Express機票｜如何兌換？

1：登入 Asia Miles 帳戶，並確保有足夠里數。

2：在 Asia Miles 官網或手機應用程式中，選擇目的地及旅行日期，並尋找符合條件的航班。

3：確認航班細節及所需里數後，即可完成兌換。請注意，部分航班可能需額外支付燃油附加費及稅項。

兌換網址：https://tinyurl.com/msktrju2