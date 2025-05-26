Mercedes-Benz EQ G-Class G580 AMG Line抵港｜電動超豪華越野車

Mercedes-Benz EQ G-Class G580 AMG Line抵港｜不少車迷期待已久的電動豪華越野車——Mercedes-Benz全新G 580 with EQ Technology AMG Line，終於正式開放預訂。結合品牌標誌性越野基因與純電動力的革新車型，延續G-Class經典方正輪廓，更透過先進EQ技術與AMG運動化設計，令車迷們可以有更高性能電動越野體驗。



Mercedes-Benz EQ G-Class G580 AMG Line正式抵港

純電動力革新 續航與性能兼備

全新G 580搭載容量達116 kWh的高壓鋰離子電池組，以梯形底盤結構實現低重心配置，WLTP標準下續航里程可達491 km，充分滿足日常使用與長途駕駛需求。動力系統方面，四組獨立控制電動馬達可輸出最大587ps 馬力與1164Nm峰值扭力，無論是公路疾馳或崎嶇地形，皆能展現強悍爆發力。

車頭鬼面罩的LED燈條份外搶眼

為強化越野性能，車廠加入三項獨有功能：G-TURN（原地調頭輔助）、G-STEERING（窄彎轉向優化）及智能越野爬升功能，透過精準的動力分配與底盤控制，即使面對陡坡或泥濘路面，駕駛者亦能輕鬆應對。

充滿硬派力量感的車身線條

特別設有雙色設計的後備輪胎罩於車尾門

AMG Line運動化設計 細節更顯硬派風格

外觀上，AMG Line套件為G 580注入鮮明運動基因。輪拱延伸設計搭配銀色鍍鉻保險桿、車身保護飾條及G Class專屬門檻踏板，進一步突顯感線條。車尾備胎蓋採用雙色設計，上半部為黑色高光材質，下半部則與車身同色，既保留G-Class經典元素，亦增添現代化視覺層次。內飾方面，延續一貫豪華質感，並提供MANUFAKTUR客製化服務，客戶可自由選擇皮革材質、飾板紋理及縫線配色，打造個人化座艙風格。

+ 3

新車售價由238萬起（連稅），有大量不同的option可自由更改加入，令新車更充滿個人要素。