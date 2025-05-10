上海車展專訪Mercedes-Benz首席設計師Wagener｜隨著科技的不斷進步，汽車設計已經不再僅僅是外觀造型和線條美學的簡單組合，而是需要將各種複雜的科技元素融入其中，才能真正滿足現代車迷的需求。早前記者早前在上海車展中有幸採訪到Mercedes-Benz首席設計師Gorden Wagener，一起探討Mercedes-Benz在設計領域的創新與突破。



從情感到理性設計的雙重內涵

對於Mercedes-Benz而言，設計不僅要體現品牌的獨特個性，更要滿足消費者的情感需求。如Wagener所言，每一款Mercedes車型都必須包含兩個核心元素 - 「心」和「智」。

Mercedes-Benz首席設計師Gorden Wagener

「『心』代表了Mercedes對美學和情感的追求，通過優雅動感的外觀造型，讓車迷在駕乘時能夠感受到自豪和成就感。而「智」則體現了Mercedes對前沿技術的運用，以數字化和智能化手段，為車主帶來更加便捷舒適的駕乘體驗。」

Wagener認為這一理念在全新Vision V概念車中得到了淋漓盡致的展現。「這款豪華MPV不僅在外觀上融合了Mercedes標誌性的鬼面罩和星光日行燈，還配備了可媲美頭等艙的極致舒適座艙，以及領先同級的智能互聯功能。」因此Vision V集Mercedes情感設計和科技創新於一身，成為了該品牌設計語言的集大成者。

新發布的Vision V的設計充滿未來感

從傳統到未來設計的演進軌跡

從過去的精雕細琢到如今的簡約時尚，Mercedes的設計風格經歷了一個不同尋常的變革之路。Wagener認為在近百年的汽車發展史中，簡約主義和工匠精神其實只佔了短短的一個世紀。而在此之前，複雜精緻的裝飾工藝一直是汽車設計的主流。「這種傳統工藝精神在Mercedes身上延續至今，體現在車內各處的精細雕琢和選料上。比如空調出風口採用鋁合金打造，配以精緻的照明設計，無疑為整個內裝增添了奢華質感。這種將機械美學與現代設計完美融合的手法，正是Mercedes設計理念的重要組成部分。」

「不過，隨著時代的變遷，Mercedes也必須順應年輕車迷的喜好，將設計重心更多地放在動感與科技上。CLA系列車型就是一個很好的範例，它擺脫了傳統Mercedes車型的穩重大氣，轉而採用更加激進前衛的外觀設計，兼顧了運動感和時尚感。同時，內飾也配備了全數字化儀表盤等前沿科技配置，進一步強化了科技感。」顯而易見，Wagener指未來的設計發展中，Mercedes將會在傳統工藝與現代科技之間尋求更好的平衡，努力為消費者打造更具個性化和智能化的豪華座駕。

為中國特別設計的CLA L長軸距版本

AI探索未來可能性

談及汽車設計的未來，人工智能無疑是不可或缺的重要力量。Wagener坦言，Mercedes目前已經開始嘗試將AI技術應用到設計流程之中，例如利用文本生成圖像等工具進行設計構想的初步探索。

不過，他也坦言，AI在設計領域的應用仍然存在一些局限性。「首先是AI生成的設計方案往往過於千篇一律，缺乏人性化的獨特創意。其次，AI設計的產物只是二維圖像，無法真正轉化為實體車型。因此，Mercedes認為AI更多扮演的是設計輔助的角色，而非取代人工的創意中心。」

「任何創意設計，都需要內心的激情和感受作為基礎，而這一點機器很難完全取代。」Wagener如是說。他認為，未來Mercedes將會在人機協作的基礎上，進一步發揮AI在提效、節省資源等方面的優勢，為設計團隊賦能，但最終的創造力和個性化表達，仍需仰賴人類設計師的智慧和靈感。