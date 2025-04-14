看YouTube想節省時間？1條件下可加快4倍速播放 高效生活開始
撰文：風傳媒
出版：更新：
在忙碌的現代生活中，如何在有限時間內高效獲取資訊成為許多用戶的需求，近期有網友發現YouTube影片播放速度調整功能竟然有四倍速，讓用戶能在更短時間內消化更多內容，該如何使用呢？
YouTube怎麼調整影片速度？
在電腦瀏覽器觀看YouTube影片時，調整播放速度非常直觀。用戶只需點擊影片右下角的設定齒輪圖標，在彈出的選單中選擇「播放速度」選項，即可從0.25倍速至2倍速之間選擇合適的播放速度。這項基本功能適用於所有YouTube用戶。
專家表示，1.5倍速和2倍速是大多數用戶的首選，能有效節省時間又不會嚴重影響內容理解。對於讀稿演講、教學或節奏較慢的影片，提高播放速度尤其實用。
看YouTube影片更省時的方法，就是加速播放：
+9
YouTube Premium用戶獨享手機四倍速
YouTube進一步為其Premium付費用戶提供更多優勢。相較於免費用戶在手機端最多可調整至2倍速，Premium訂閱者現可在移動裝置上享受高達4倍速的播放選項，大幅提升觀看效率。
要在手機上調整播放速度，用戶需在觀看影片時點擊右上角的三點選單，選擇「播放速度」，然後選擇偏好的速度。對於Premium會員，除了標準選項外，還將額外看到3倍速與4倍速的選擇。
延伸閱讀：廣告攔截程式被Google封殺 4千萬用戶崩潰 2步驟可救回但有條件（點擊連結看全文）
+14
延伸閱讀：手機存儲空間告急？3招徹清理技巧秒學懂 128GB其實已很夠用（點擊連結看全文）
+19
Instagram裏想封鎖對方又怕尷尬？這招軟封鎖極方便：不會被發現Grok 3全面開放 免費體驗與ChatGPT同級智能服務 更有圖像功能Instagram用戶注意 更改這個設定 避免成為詐騙與廣告的受害者Facebook直播影片僅保留30天 4招備份必學 還有這延長刪除方法免費無限制AI圖片生成器 4步驟輕鬆完成 不用註冊高效更可商用Google地圖小技巧 一鍵解決地圖方向轉不停 保持北上南下秒看懂備份Instagram限時動態到iPhone要這樣做 花點時間但回憶很珍貴
【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：YouTube影片速度太慢怎麼辦？要怎麼調整影片速度？加快4倍速方法曝光，一鍵就能更改】