看YouTube想節省時間？1條件下可加快4倍速播放　高效生活開始

在忙碌的現代生活中，如何在有限時間內高效獲取資訊成為許多用戶的需求，近期有網友發現YouTube影片播放速度調整功能竟然有四倍速，讓用戶能在更短時間內消化更多內容，該如何使用呢？



YouTube怎麼調整影片速度？

在電腦瀏覽器觀看YouTube影片時，調整播放速度非常直觀。用戶只需點擊影片右下角的設定齒輪圖標，在彈出的選單中選擇「播放速度」選項，即可從0.25倍速至2倍速之間選擇合適的播放速度。這項基本功能適用於所有YouTube用戶。

專家表示，1.5倍速和2倍速是大多數用戶的首選，能有效節省時間又不會嚴重影響內容理解。對於讀稿演講、教學或節奏較慢的影片，提高播放速度尤其實用。

看YouTube影片更省時的方法，就是加速播放：

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YouTube Premium用戶獨享手機四倍速

YouTube Premium用戶獨享（youtube）

YouTube進一步為其Premium付費用戶提供更多優勢。相較於免費用戶在手機端最多可調整至2倍速，Premium訂閱者現可在移動裝置上享受高達4倍速的播放選項，大幅提升觀看效率。

Premium訂閱者才能用到的功能（youtube）

要在手機上調整播放速度，用戶需在觀看影片時點擊右上角的三點選單，選擇「播放速度」，然後選擇偏好的速度。對於Premium會員，除了標準選項外，還將額外看到3倍速與4倍速的選擇。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：YouTube影片速度太慢怎麼辦？要怎麼調整影片速度？加快4倍速方法曝光，一鍵就能更改】