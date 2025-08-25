YouTube Premium 9月封殺跨區訂閱｜港人夾外國平價Plan或成絕響｜YouTube 修改用家條款，宣布將於9月26日推行新版《YouTube Premium 服務條款》，明確引入「地理區域限制」。換言之，Premium、YouTube Music Premium 及 Premium Lite 的使用與存取，僅限用戶「當初訂閱時所在的國家／地區」。此舉被視為徹底封殺以VPN到低價地區（如印度、土耳其）開通的「跨區訂閱」，對港人常見的外國家庭Plan團購亦構成影響；基本上等於一向利用「夾plan」方法去買「外國平價Plan」的跨區用家，絕大機會要講bye bye。



即睇YouTube新條例有多嚴：一句到尾，只能使用訂閱地區計劃

生效日期：9月26日

適用方案：Premium、Music Premium、Premium Lite

關鍵限制：帳號使用與存取只限訂閱當地；要用訂閱地發行的信用卡／扣帳卡付款

YouTube Premium 提供免廣告、背景播放、離線下載，的確方便。香港人好識慳錢，不少人這幾年都是與朋友利用VPN在印度、土耳其開Premium，之後還要買家庭Plan，一人分擔幾十元年費，價錢真的差一大截。可現在條款一落實，YouTube將不斷追蹤用家IP，偵測你是否長期不在訂閱地；另一大問題是再進一步嚴格限制外國信用卡的使用，就算給你成功過去，它也大條道理隨時sharp cut。

家庭Plan的新限制：由同一屋簷下．變同個國家

就算你有外國朋友開plan，再跟你share，不行了！因為家庭Plan使用成員在新例下必須長時間與訂閱者身在同一國家。以前跨國夾plan大法一樣昏加風險，即使短期旅行可能還行，但長時間異地登入恐怕會被系統視作違規。

最大疑問：還有沒有平價plan活路？

短期出差／旅行：新規寫明「僅限訂閱地使用」，短期應該問題不大，但長期異地風險很高，似乎仍然可以作短期旅行時在外國使用。

繼續用VPN？如果你已買了一年外國plan，繼續開動VPN去收看YouTube可能是唯一出路，最大問題仍在於，當這一年plan用完後，你沒有外國信用卡就難以再買新plan。

自保建議：暫時真的沒有，只能盡快買多一年外國plan😂

