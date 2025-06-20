iPhone 18 Pro將大革新　棄藥丸屏回歸單孔　屏下技術突破成賣點

博主數碼閒聊站爆料，iPhone 18 Pro系列開案兩塊新屏，一塊是6.27英寸1.5K LTPO，一塊是6.86英寸1.5K LTPO，兩塊屏幕都是單孔屏設計，搭載屏下Face ID技術，這是蘋果史上第一款單孔屏手機。



自從iPhone 14 Pro系列亮相以來，iPhone正式進入藥丸屏時代，也有網友稱之為「歎號屏」。

連續幾代的iPhone，都有藥丸屏（中關村在線提供）

社交平台上不乏對藥丸屏吐槽的聲音，主要原因是「不美觀」，於是蘋果公司設計出了「動態島（又稱靈動島）」，用全黑背景遮住原先的歎號，動態島的UI設計也被Android廠商紛紛模仿。

不過動態島是蘋果為了「遮瑕」而做出的妥協方案，最優解仍然是將Face ID組件置於屏下，經過幾年的技術迭代，蘋果將在iPhone 18 Pro系列上量產商用這一方案。

據悉，屏下Face ID解決的首要問題是提高紅外光的透光率，雖然紅外光可以穿過顯示屏，但是其透射率極差，如果強行將組件放到面板下方，人臉識別過程會慢很多，安全可靠性也會變得更差。

iPhone 17還未發佈，iPhone 18概念圖已出來了：

此前曝光的專利顯示，蘋果刪除一些屏幕子像素，從而讓紅外光穿過蓋板，達到屏下人臉識別的目的。

如果該方案成功商用，那麼iPhone 18 Pro系列將是蘋果史上變化最大的手機，藥丸屏形態就此退出舞台。

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