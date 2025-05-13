iPhone 20周年迎巨變 屏下鏡頭+全玻璃曲面屏無瀏海將震撼登場
撰文：快科技
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面對國產手機的激烈競爭，蘋果終於不擠牙膏了。
名記Mark Gurman最新報道稱，蘋果正計劃在2027年推出一款「幾乎全玻璃、曲面設計」的iPhone，屆時恰逢iPhone問世20周年。
據稱，該將是一款「主要是玻璃的曲面iPhone」，沒有瀏海。
無獨有偶。上周，The Information爆料稱，蘋果2027年推出的某款iPhone，將採用屏下鏡頭設計，真正實現全屏幕邊到邊顯示。
報道稱，最接近的概念或許是蘋果2019年的一項專利，該專利描述了一款以玻璃環繞機身，採用循環顯示屏的手機。
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除了這款極具變革性iPhone設計外，Gurman認為2027年將是蘋果「產品大爆發」的一年，包括：
首款可摺疊iPhone、對標Meta Ray-Ban的首款智能眼鏡、傳聞中內建相機的AirPods與Apple Watch、備受關注的桌面AI 機器人等等。
Gurman還表示，到2027年，蘋果可能推出由大型語言模型驅動的全新Siri，並投入研發自家服務器端AI專用晶片。
綜合以上訊息，2027年將是迎來歷來最大幅度的iPhone設計更新，更可能成為蘋果邁入AI與穿戴設備新紀元的關鍵一年。
另外，按照天風國際證券分析師郭明錤 （Ming-Chi Kuo）的說法，新款iPhone將改為上、下半年個發布一次，關鍵原因還是在於激烈競爭（尤其是中國市場），迫使蘋果調整iPhone銷售策略。
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