CASETiFY x 龍珠｜為紀念《龍珠》系列誕生四十年， CASETiFY 推出一系列全新《 Dragon Ball Z 》聯乘手機潮流配件及保護殼！其實CASETiFY早在 2022 年已經跟DBZ合作過，今輯的設計更有意思，尤其是限定版「父子龜波氣功」漸變款，戰鬥力去到百九幾萬，粉絲一定想要！



本次焦點為「父子龜波氣功！」限量 iPhone 手機殼——當機殼被輕輕傾斜，悟空與悟飯在「斯路篇」中並肩施招的畫面即時變換，當時在天界的悟空在悟飯心中吶喊︰「悟飯，放手去做！」動態光柵令藍白氣流躍然其上，老豆同阿仔一人一臂合作出Kamehamaha，重現當年電視機前令無數觀眾起雞皮的瞬間。

限定版「父子龜波氣功」漸變款手機殼

「父子龜波氣功！」限量 iPhone 手機殼——當機殼被輕輕傾斜，悟空與悟飯在「斯路篇」中並肩施招的畫面即時變換

如果你喜歡鬼馬構想，以悟天格斯合體技「超級鬼魅神風突擊」為靈感的透明殼就最適合你；半透明幽靈分身隨光線浮現，極具玩味；同場加映的能量探測器造型 AirPods Max 保護殼，更讓佩戴者可隨時高呼：「好、好強大嘅氣……！」

能量探測器造型 AirPods Max 保護殼

以悟天格斯合體技「超級鬼魅神風突擊」為靈感的透明殼

另外還有一套為各位「一百億能量戰士」而設的禮盒版，內有一對鏡面手機殼，以銀色邊框映照悟空、比達、菲利、魔人布歐等群雄，令人想起《龍珠》漫畫書背上那條長長的組合圖；每套均附獨立編號認證卡，稀有度媲美「閃咭」。

除了手機殼，系列亦覆蓋 AirPods／AirPods Pro 保護殼、Apple Watch 錶帶、磁力無線充電器及多款貼紙，售價由港幣 279 元起。所有產品均採用 CASETiFY 最新 EcoShock 防撞技術，雖然未必防到魔童叔叔的魔貫光殺砲，但仍然可以保護好你重要的手機。

悟空跟大家道別，令人想起鳥山明大師仙遊。

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新品將同步登陸 CASETiFY.com、CASETiFY Co-Lab App 以及全港 CASETiFY STUDiO。粉絲可前往中環置地、K11 Musea、又一城等九間分店，以及東薈城 OUTLET 抢先體驗。更多詳情請鎖定品牌官網及社交平台，感受「龜派氣功」級的潮流衝擊！