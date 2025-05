CASETiFY《星球大戰》新品登場.黑武士AirPods盒超正|每年5月4日,全球星戰迷以「願原力與你同在」慶祝「星球大戰日」(May the 4th),今年 CASETiFY 再度與 STAR WARS合作,為粉絲帶來融合創新設計與實用功能的限量產品;系列最大亮點是Darth Vader™ AirPods珍藏版立體保護殼,不僅外觀重現黑武士頭盔造型,更加入了經典呼吸聲音效果,讓用家每次取出AirPods都能感受黑暗原力的威嚴。



黑武士頭盔造型 AirPods 立體保護殼

這款 黑武士 AirPods 立體保護殼不單只有立體外型的收藏胸像,可以放入以黑武士胸前呼吸控制機為主題的「AirPods Pro 保護殼」,收藏胸像本身更配備了 Darth Vader 經典呼吸聲音效果,讓粉絲沉浸於 STAR WARS 銀河系的氛圍中!($1179)

「原力」再臨:個性化的星際旅程

作為STAR WARS「Power the Force」活動的一部分,CASETiFY自4月23日起推出多款限量產品。除了黑武士 Darth Vader AirPods珍藏版立體保護殼,還有星戰開場字幕、反抗軍聯盟、銀河帝國以及C-3PO和R2-D2等經典元素設計手機保護殼;更爽的是此次聯乘系列首次加入STAR WARS字體選項,粉絲能將自己的名字以星戰專屬字體展現在手機殼上。(各款 STAR WARS 手機保護殼由$549起)

手機掛繩同樣吸引

特別值得一提的是STAR WARS手機掛繩,採用時尚啞黑設計,配以C-3PO、R2-D2及Star Wars標誌吊飾,既實用又彰顯個人風格。這些設計細節展現了對星戰文化精髓的理解,同時滿足現代消費者需求。(包括 MagSafe 兼容鏡面手機殼乙個及 Star Wars Power the Force 手機掛繩$899)

全方位的銀河系保護

此次系列還涵蓋了幾乎所有Apple產品的配件,包括iPad保護殼、Macbook保護殼,以及磁力無線充電器、MagSafe卡套、Apple Watch錶帶等,售價由HKD $279起。願原力與你同在,May the 4th be with you!

星戰狂迷就可以揀CASETiFY官網獨有的「Star Wars Power the Force 珍藏版特別套裝」HK$7899齊全套收藏品。