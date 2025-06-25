GPT-5預計今夏登場 Altman揭秘超強AI升級 加廣告不可干擾輸出
撰文：快科技
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OpenAI創始人Sam Altman在最新播客中透露，GPT-5預計今夏發布，具體日期未定。
GPT-5將是生成式AI能力的重大升級，《商業內幕》稱其遠超GPT-4，早期測試者認可進步顯著。GPT-4於2023年3月發布，較上一代GPT-3.5有了顯著提升。5月初，Altman發文向GPT-4告別。
目前GPT-4o已經完全替代了GPT-4，前者於2024年5月14日發布，其中「o」代表「omni」，意為 「全能」。可以想象，待到GPT-5問世，多模態大模型又將上演新一輪軍備競賽。
另外，Altman還談到了ChatGPT是否加廣告話題，他不反對但強調要慎重，廣告不可干擾輸出內容，否則將嚴重破壞用戶信任。
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