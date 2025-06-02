蘋果AI陷困境　高管分歧、技術瓶頸再加隱私挑戰　能走出成長困境

在當今科技領域，人工智能無疑是最耀眼的明星，各大科技巨頭紛紛在 AI 賽道上重金投入、奮力角逐，試圖搶佔這一未來科技的制高點。然而，在這股洶湧澎湃的 AI 熱潮中，蘋果這位曾經在科技界呼風喚雨、引領潮流的巨頭，卻顯得格格不入，其 AI 發展之路充滿坎坷，甚至陷入了近乎崩塌的困境。



蘋果的AI發展之路充滿坎坷。（中關村在線提供）

輝煌起點：Siri 開啟的 AI 征程

2011 年 10 月 4 日，在喬布斯（Steve Jobs）去世的前一天，Siri 正式問世，這一具有開創性的語音助手，瞬間讓人們感受到了科幻作品中未來科技照進現實的震撼。它能夠精準識別用戶的語音指令，輕鬆實現預訂餐廳、查找電影院、叫出租車等一系列複雜操作，為用戶的生活帶來了極大的便利。

喬布斯對 Siri 寄予厚望，他迅速將 Siri 團隊招致麾下，並親自推動其融入蘋果的產品體系，彼時的 Siri，憑藉其領先的技術和創新的理念，在智能語音助手市場中一騎絕塵，成為了行業的標杆。

Siri 開啟的 AI 征程似乎不容易。（中關村在線提供）

Siri 的聯合創始人 Dag Kittlaus 曾闡述其終極目標：用戶能夠與網路自由對話，助手將無縫處理一切事務，用戶無需關心訊息的來源，應用和網站間的壁壘也將被徹底打破。這一目標與當下大語言模型所追求的廣泛應用場景高度契合，顯示出 Siri 在誕生之初便具備了前瞻性的視野。

停滯不前：錯失 AI 發展黃金期

然而，好景不長，在短暫的輝煌之後，Siri 逐漸陷入了停滯不前的困境。幾年間，Google、Amazon、小米等競爭對手如雨後春筍般紛紛推出了更為先進的語音助手和智能音箱產品，這些競品在功能、性能和用戶體驗等方面不斷創新和突破，迅速搶佔市場份額。而 Siri 卻彷彿陷入了泥沼，在功能更新和技術升級方面進展緩慢，逐漸被競爭對手超越。

蘋果的AI 發展錯過了黃金期（中關村在線提供）

與此同時，蘋果內部在 AI 領域的佈局也存在明顯的偏差，儘管蘋果很早就開啟了機器學習的研究，並收購了多家小型 AI 公司，但這些資源並未得到有效的整合和利用。研究方向主要集中在面部和指紋識別、智能建議、地圖改進等相對邊緣的領域，而對於語音助手這一核心 AI 應用，卻缺乏足夠的重視和持續的投入。這種戰略上的短視，使得蘋果在 AI 發展的關鍵時期逐漸落後於競爭對手。

高管分歧：內耗阻礙 AI 發展步伐

2018 年，蘋果從Google挖來了 John Giannandrea（JG）擔任 AI 負責人，試圖藉助其在Google積累的豐富經驗和卓越才能，推動蘋果 AI 的發展。JG 在Google期間，曾負責搜索和 AI 部門，帶領團隊在Google相冊、翻譯和 Gmail 等產品中成功部署 AI 技術，取得了顯著的成績。蘋果對他寄予厚望，希望他能成為蘋果轉型為 AI 領頭羊的關鍵人物。

然而，JG 的加入並沒有如預期般推動蘋果 AI 的快速發展，反而引發了蘋果內部激烈的路線之爭。一些負責軟件工程的高級高管認為，應在 iOS 中更深入地融入 AI 技術，充分發揮 AI 在移動設備中的潛力，但這一觀點遭到了主管 iOS 的 Craig Federighi 的強烈反對，他始終不認為 AI 是移動設備的核心能力，對 AI 相關的提案和建議持消極態度，導致許多有價值的 AI 項目和功能無法得到有效推進。

高管分歧令蘋果的AI發展顯得有心無力（中關村在線提供）

庫克（Tim Cook）作為蘋果的掌舵人，對 AI 的重要性有着清晰的認識，他對 Siri 落後於競爭對手以及蘋果在智能音箱領域的失利深感沮喪。然而，在內部高層意見嚴重分歧的情況下，他的積極態度也難以轉化為有效的行動，JG 本人對 AI 的判斷也在不斷搖擺，他起初認為蘋果封閉的軟件生態系統是向數十億設備快速部署最新功能的獨特優勢，但很快發現，在訓練大模型時，蘋果需要投入鉅額資金用於大規模測試以及圖像和文本標註，這與蘋果一貫謹慎的投資策略產生了衝突。

這種高層之間的意見分歧和內耗，嚴重阻礙了蘋果 AI 的發展步伐。關鍵決策被無限期拖延，資源無法得到合理配置，項目推進過程中頻繁受阻，使得蘋果在 AI 領域的發展陷入了僵局。

技術瓶頸：隱私與性能的兩難抉擇

蘋果一直以來將用戶隱私保護視為核心價值，在 AI 技術發展過程中，也堅持以隱私保護為前提。這一理念使得蘋果在 AI 模型訓練方面面臨巨大的挑戰。為了減少對用戶數據的收集和傳輸，蘋果傾向於在設備端運行 AI 模型，這對設備的硬件性能提出了極高的要求。

隱私與性能的兩難抉擇（中關村在線提供）

同時，蘋果採用的差分隱私框架進一步限制了訓練數據的獲取。在 AI 領域，數據被視為驅動模型發展的 「燃料」，缺乏足夠豐富和高質量的數據，再先進的算法也難以發揮出應有的性能。據相關測試，蘋果 AI 模型在多數場景下的準確率較競品低 25% 以上，這使得蘋果的 AI 產品在市場競爭中處於明顯的劣勢。

在 Siri 的升級項目中，這種矛盾體現得尤為突出。為了避免數據泄露風險，蘋果拒絕使用第三方模型，堅持自研。然而，由於自研模型性能不足，在處理複雜任務時，Siri 不得不將任務轉接至 ChatGPT 等第三方模型，這不僅喪失了對技術的自主控制權，也進一步凸顯了蘋果在 AI 技術上的困境。

市場困境：AI 失利影響品牌競爭力

隨着 AI 技術在智能手機及其他智能設備領域的廣泛應用，消費者對設備的 AI 功能越發重視。蘋果在 AI 方面的遲緩進展，使其在市場競爭中逐漸處於下風。

2024 年，蘋果推出 「Apple Intelligence」，承諾為用戶帶來更智能的寫作工具、摘要功能以及升級版的 Siri。這一消息曾引發市場的廣泛關注和期待，但在實際推出過程中，卻遭遇了嚴重的延期問題。一些功能未能如期在 iPhone 16 發布時上線，改進後的 Siri 也遲遲未能與用戶見面。內部測試顯示，這些 AI 功能存在嚴重缺陷，導致發布被無限期推遲。這一事件不僅引發了用戶的失望和不滿，還導致了因涉嫌誤導營銷而提出的集體訴訟，對蘋果的品牌形象造成了嚴重的損害。

Apple Intelligence會在什麼時候才能在市場中逆襲。（中關村在線提供）

在智能手機市場，競爭對手紛紛憑藉先進的 AI 功能吸引消費者。例如，一些安卓手機廠商通過與知名 AI 團隊合作，或加大自身研發投入，在拍照優化、語音助手智能化、智能推薦等方面取得了顯著進展，吸引了大量對 AI 功能有較高需求的用戶。蘋果若不能及時解決 AI 技術的短板，將可能面臨市場份額進一步被蠶食的風險。

寫在最後：

蘋果 AI 的崩塌並非一朝一夕之事，而是多種因素共同作用的結果。從戰略決策的失誤、內部管理的分歧，到技術瓶頸的制約以及市場競爭的壓力，每一個環節都對蘋果 AI 的發展造成了沉重的打擊。

然而，危機之中也藴含着機遇。如果蘋果能夠痛定思痛，徹底打破原有的思維定式和組織架構束縛，充分利用自身龐大的用戶基礎、強大的品牌影響力以及雄厚的資金實力，加大在 AI 技術研發和人才培養方面的投入，積極與外部合作伙伴開展深度合作，那麼蘋果仍有可能在 AI 領域實現逆襲。

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