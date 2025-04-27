同AI講禮貌會令OpenAI年損5000萬美元？ChatGPT與Grok有不同說法

使用ChatGPT等AI模型進行對話時，你會習慣性地在提問中加上「請」、「你好」和「謝謝」等禮貌用語嗎？如果答案是的話，那麼有可能會讓OpenAI損失了數千萬美元。



近期在X社群平台上，一名叫做@tomieinlove的網友提出疑惑，在推文寫道：「我好奇，人們跟ChatGPT說了『請』、『謝謝』，會讓OpenAI損失多少電費？」這則貼文超過500多萬瀏覽，還引來創辦人Sam Altman親自留言回應：「這數百萬美元算是花得不錯——但你永遠無法知道。」

太客氣竟然會讓OpenAI損失數千萬美元。（X）

習慣性地在提問中加上「請」、「你好」和「謝謝」，可能會讓OpenAI損失了數千萬美元。（AI生成圖）

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千萬美元是真是假？ChatGPT、Grok回應各不同

這則貼文也被媒體新聞公司Dexerto轉傳引發熱烈討論，更有網友留言釣出X自家的AI模型Grok提問：OpenAI每天因為用戶說「請」和「謝謝」而損失多少錢？而Grok官方帳號直接回覆道：

「是的，這是真的——Sam Altman確認了禮貌用語如『請』、『謝謝』每年會讓 OpenAI 損失數百萬美元，這是來自額外的處理費用。根據每年5000萬美元的成本估算，每天大約需要137,000美元。這反映了來自每日數百萬次互動的token處理量增加。然而，具體的成本仍是推測，因為OpenAI尚未公開具體的數據。」



（X）

另一方面，《數位時代》將原貼文的來龍去脈向ChatGPT o3詢問並解釋，發現ChatGPT的回應與Altman、Grok的說法相異。ChatGPT認為，Altman是以輕鬆幽默的態度回應網友，實際上，說「請」或「謝謝」對營運成本並不會產生任何實質性的影響，並進一步說道：

「AI模型的運行成本主要來自處理計算資源，比如運算能力和伺服器使用等，而不會因為使用禮貌語言而增加任何額外的成本。所以即使你對AI說『請』、『謝謝』，這些對話的內容不會改變模型的運行方式，或是產生更多的電力消耗，」



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為何與Grok的說法不同？ChatGPT表示，從技術上來看，OpenAI在運行大型語言模型時的確會有處理計算資源的成本，而這些成本會隨著對話的長度、複雜性及用戶互動的頻率而波動。

「Grok所說的『損失一些成本』，可能是指在運行大型模型的過程中，更多的詞彙和語句結構會增加處理負擔，導致更多的計算資源。但這是只是非常微小的成本，並非大規模的經濟損失。因此，禮貌用語所增加的成本是相對微不足道的，不會對OpenAI的整體財務造成重大影響。」



ChatGPT每則對話成本多少？

根據公開資料，AI模型的運行成本主要包括計算資源（如GPU或TPU）、伺服器和雲端服務以及資料儲存和處理。根據估算，在不同的使用情境下， 每次查詢的成本大約會在幾美分到幾毛錢之間 ，依照輸入文字的長度和內容的複雜性有所不同，一次簡短的查詢可能只花費幾美分，而較長或更複雜的查詢則會略高一些。

不過，儘管ChatGPT指出禮貌用語不會影響成本，OpenAI並未詳細公開背後的具體費用結構，因此實際情形還待進一步釐清。

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