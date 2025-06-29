iPhone擊敗Android手機致勝原因在這？花90%時間模擬測試產品極限

一款iPhone，往往能用很多年。眾所周知，蘋果iPhone二手機的殘值往往比其他品牌手機更高，除了提供至少5年以上的軟件更新之外，硬件的耐用度也是核心關鍵。



日前，有媒體探訪了蘋果美國矽谷總部鮮少對外開放的Durability Lab（耐久度實驗室），公開蘋果如何測試iPhone等產品的極限，包括模擬噴水、極端氣候、震動、跌落等等一系列，以確保iPhone更耐用。

iPhone二手機的殘值往往比其他品牌手機更高，硬件的耐用度是核心關鍵。（快科技提供）

據了解，Durability Lab的產品完整性團隊會觀察消費者在日常生活中如何使用蘋果產品，針對性進行相關測試，儘量複製真實情況。

其首要工作是確保使用安全，接着提升耐用度與可靠度，延長設備的使用時間，並改進維修技術。

據悉，iPhone的整個開發周期約90%時間都花在測試上，因此其殘值通常比Android手機高出45%。



iPhone耐久度5大測試

Durability Lab通過不同模擬設備對iPhone進行測試👇👇👇

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1. IPX防水測試艙

以IPX防水測試艙（IPX Chamber）為例，它可模擬降雨或噴水情境，用來評估產品的防水性能，並確認是否符合特定的防水等級。

例如IPX1模擬小雨或毛毛雨，從360度向iPhone噴射水柱； IPX6須進行高壓噴水測試，從遠處將高壓水柱向iPhone噴射。 針對IPX7和IPX8等級，須在透明箱子中透過加壓方式，模擬水下1米和6米環境。

2. 模擬實際環境測試

除了標準測試外，產品的密封程度也會受到實際使用中接觸的各種物質影響，例如化妝品、香水、防曬乳等，實驗室會把這些材料塗抹在產品上，進行水下測試。 值得注意的是，AirPods無線耳機的塑料材質容易受到防曬產品的影響。

此外，實驗室會測試產品在全球各種環境條件下的表現，包括不同天氣和氣候環境，以確保可在各種條件下正常使用，並模擬用戶實際所處的環境。

例如模擬靠近海邊的環境，使用充滿鹽分的霧氣測試iPhone，因為鹽分會侵蝕電子裝置，需要確保裝置在這種環境中依然能適當運作。

實驗室還設有一個環境小空間，可模擬40度C高温和90%濕度的極端氣候，以確保產品在這些環境下也能正常運作。

3. 隨機跌落測試

隨機跌落測試（Random Drop）設備可以模擬產品在日常使用中可能遭遇的各種意外跌落情形。蘋果實驗室採用更先進的機器人手臂，可調整掉落高度，並在塑合板、瀝青、花崗岩等不同材質的表面上進行測試，模擬真實環境。

由於蘋果進行大量的掉落測試，測試標準高於業界，在過去5年之中，iPhone受損比例大幅下降約40%。

4. 震動測試台

震動測試台（Vibration Table）可模擬一系列的搖晃環境與衝擊，了解產品在運送過程或其他真實世界情境中可能遭遇的情況。

在測試過程中，機台會從高頻率逐漸降到低頻率，需要逐一記錄各種不同震動頻率，而且不同頻率的震動會產生不同的運轉聲音。

5. 電池測試

實驗室也針對電池進行測試，包括將電池充電至100%再到0%的循環測試，以確保達到每年約1000次的充電循環。 測試還會在不同温度環境下進行，並使用機器人來作電池，以確保一致性，每一代產品需進行數萬次測試。

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