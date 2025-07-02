冷氣長開VS開關慳電　究竟邊種方法更慳電　專家提出科學答案

這幾個月，國內多地遭遇高溫天氣，日間氣溫飆升至40℃，空調成了不少人的「過夏保命」神器。



空調雖好，但電費也相當費錢包，於是就有不少人開發出了「省錢用法」，開一會就關。不過，事實真的是這樣嗎，有專家對此做出了科普。

冷氣長開還是開關慳電？（AI生成圖片）

據報道，中國製冷學會科普部主任、高級工程師李晉灝2024年曾撰文指出，頻繁開關空調反而更費電。

李晉灝介紹，空調啟動階段的能耗會很高。重啟次數多了，會超過空調一直開着的能耗。而且空調工作時間越長，這種對比越明顯。

頻繁開關空調還可能給壓縮機造成較大壓力，導致其使用壽命縮短。想要空調省電，更有效的做法是：儘量減少室內和室外的熱交換，空調不用的時候徹底斷電，合理利用睡眠模式，使用變頻空調。

此外，還有人說，空調開除濕模式也可以製冷，用起來還更加省電。真是這樣嗎？

製冷慳電還是除濕慳電（AI生成圖片）

華東師範大學物理與電子科學學院工程師崔璐曾在2023年撰文，分享了夏季開空調的省電秘訣。

崔璐指出，南方的三伏天又熱又潮濕，可以打開空調的除濕模式，保證室內濕度在45％~65％，能提升體表的舒適度且有利於人體健康。如果室內初始溫度較高，可以先開製冷模式，待房間溫度下降後再改為除濕模式，這樣既能省電又能達到除濕製冷的效果。

北方的大部分城市夏季室內炎熱但並不潮濕，應選擇製冷模式。特別是在溫度較高，例如將近40℃的高溫天氣下，開啟除濕模式不但不能省電，反而會增加耗電量，而且降溫太慢會影響舒適感。

冷氣機為整個家帶來涼快，附有除濕模式能提升體表的舒適度，有利於人體健康。（快科技提供）

延伸閲讀：冷氣機睡眠模式與節能模式哪個更慳電？這樣做更能每天再省2度電（點擊連結看全文）

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