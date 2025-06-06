夏季的生命是冷氣給的？留意出風口、濕度「6件事」避免患冷氣病

為了抵擋高溫悶熱氣候，許多人都會使用風扇或冷氣降溫，甚至網絡上有人戲稱「夏季的生命是冷氣給的」。但長時間待在冷氣房，或是高溫室外陡然進入低溫室內，可能造成頭痛、流鼻水、氣喘、皮膚癢、眼睛乾澀不適，甚至是肩頸僵硬、下肢無力等「冷氣病」。醫生建議，夏日使用冷氣要定期清潔濾網，減少灰塵、塵蟎等過敏原，還要注意7件事，遠離「冷氣病」擾身，舒適迎接季節變化。



冷氣吹得太狠，其實對身體是不好的：（按圖了解）



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外送員翁先生常進出餐到各公司行號，每次從室外進到有冷氣的環境時，經常出現頭痛頭暈以及肩頸痠痛，尤其近來連日高溫，不適狀況更加頻繁。他本以為只是疲勞和壓力的表現，想藉由復健按摩改善卻不見起色，後來就醫治療，才知道原來自己得到了所謂的「冷氣病」。

6歲李小弟是小一新生，因異位性皮膚炎及鼻過敏到醫院治療，原本病況已穩定、數月未再發作。但最近天氣炎熱，活動力旺盛的李小弟總是跑出一身汗，回家後面對23~24度冷氣直吹身體，皮膚搔癢問題再次復發，甚至癢到抓破皮，並開始打噴嚏和流鼻水，也被醫師判定是「冷氣病」。

冷氣病8大特徵，出現3個就中鏢

台灣萬芳醫院傳統醫學科醫生蔡宗儒表示，常見於夏天的「冷氣病」，又稱為冷氣機症候群，是一種生理現象而非病態性疾病，屬於身體對環境溫差改變的反應。因為人體處在低溫環境中，為了讓呼吸道滋潤容易出現咳痰、流鼻水，以及顫抖、肩頸痠痛（緊繃）、皮膚四肢發白、紫等血液循環不良症狀。

冷氣病有幾大特徵，如果出現其中3個或以上，就可能罹患了「冷氣病」：

．水腫

．全身痠痛

．頭暈、頭痛

．容易感冒

．手腳冰冷

．皮膚乾燥搔癢

．過敏症（鼻敏感、濕疹、哮喘等）

．因自律神經失調而出現焦慮或胃酸過多等現象



蔡宗儒提醒，平時無運動習慣、心臟病病史，冷氣病的情況會更明顯：而自律神經失調的病人，遇到氣溫變化大時，更易引起交感神經興奮，會造成更大的身心不適感，因此出入冷氣房時更要注意身體狀況。

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台灣奇美醫療財團法人奇美醫院中醫部總醫師許晉嘉則指出，「冷氣病」是一種過度吹冷氣、加上人體對冷熱溫差調節不及造成的病理。

像許多人在烈日下運動、全身熱烘烘時，跑到便利商店吹冷氣，再一口氣喝掉冷飲，就容易產生寒濕包火合併外寒的病證。而待在辦公室的上班族，若長期吹冷氣又沒有運動流汗，則容易導致皮膚寒邪滯留，裏熱難以自行透出。

這些冷氣或冷飲對人體產生的影響稱之為「外寒」，可能會導致各種類型的疼痛，較常見如頭痛、肩頸痛；若還合併內熱，就可能引起皮膚癢或過敏，而寒濕包火的證型則常出現腸胃問題，如胃口差、軟便、腹痛、腹瀉、解便解不乾淨；若皮膚有寒邪侵襲，則會讓肌膚產生乾癢。

6招杜絕冷氣病，按3穴位可緩解

許晉嘉指出，這些「冷氣病」的症狀雖不嚴重，但還是可能導致不舒服，長期下來也可能對身體產生不良影響。他建議，夏日使用冷氣要定期清潔濾網，減少灰塵、塵蟎等過敏原，這是避免過敏惡化的第一步，日常中也要注意幾件事：

1. 加濕

冷氣會使空氣變得乾冷，除了可以在冷氣房內放上1杯水或配合使用加濕器，也可以讓電風扇與冷氣交替使用，因為電風扇不會讓濕度降低，同時也可以節省電費。

2. 調整出風口

安裝冷氣時必須注意出風口的位置，避免直吹人的頭部而產生頭痛、頸痛，減少額外的刺激加重緊繃感。尤其是睡覺的時候，要注意避免冷風直吹身體，以免風邪入侵。

3. 空調溫度不宜過低

冷氣溫度不宜調得過低，若不得已進入冷氣較強的空間，建議穿上薄外套，防止血管突然收縮。

4. 運動調節

可以在天氣不這麼熱的時候進行運動，讓身體發熱出汗，提升血液循環；若時間或體力不允許，也可以趁晚間泡個熱水澡讓身體微微出汗。

5. 身體擦乾再進冷氣房

中醫認為，排汗過程中人體處於「腠理開」的狀態，這是一個正常排汗代謝的過程，但也是寒氣容易趁勢進入人體的時候，因此避免在大汗淋漓的時候直吹冷氣，能夠遠離許多冷氣病相關的不適。

6. 隨時補水

長期待在冷氣房工作記得隨時補充水分，也能適時地喝一些薑茶，並視情況使用保濕乳液。

除此之外，空閒之餘也可以適度進行穴位按摩，像是頭頸交界處「風池穴」及手上的「合谷穴」可以改善頭痛或肩頸痠痛緊，合谷穴還可以緩解鼻塞鼻涕，「足三里穴」則可以緩解因貪冷飲而導致的腹部問題。

．手上的「合谷穴」除了可以改善頭痛或肩頸痠痛緊，還可以緩解鼻塞鼻涕。

．腳上的「足三里穴」可以緩解因貪冷飲而導致的腹部問題。

．頭頸交界處「風池穴」可以改善頭痛或肩頸痠痛緊。



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