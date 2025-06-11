冷氣機晚晚開電費好貴？轉用「這功能」耗電與開電風扇差不多
撰文：風傳媒
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炎炎夏日，不少家庭為了節省電費，對於要不要開冷氣猶豫再三。不過，酷熱難耐，許多人就在思考冷氣的抽濕、送風、舒眠等按鈕會不會比較省電。對此，松林夏冷氣曾在Facebook分享冷氣「送風模式」的省電原理，更比較送風與電扇誰更耗電。
送風模式、電風扇哪一個比較耗電？冷氣商給正確解答
根據Facebook專頁「松林夏冷氣」貼文指出，除了常見的冷氣、暖氣與抽濕功能外，多數冷氣機還有一個常被忽略的「送風模式」。這個模式的運作原理類似電風扇，單純利用內部風扇吹風，並不啟動壓縮機。由於冷氣最耗電的部件就是壓縮機，因此在送風模式下運作，電費開銷遠低於一般冷氣運轉，尤其適用於較不悶熱的天氣或清晨晚上。
松林夏冷氣表示，「冷氣的『送風模式』耗電量其實跟風扇差不多」，更直言「送風模式是很省電的」。
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貼文也提醒，用電效率仍與冷氣的噸數有關，噸數越大的機型，即使在送風模式下，耗電量也會高於噸數較小的機型。不過整體來說，送風模式的耗電量與一般電風扇相差不大，可說是省電又涼快的模式。
除了省電外，送風模式的運作相對安靜，，若希望在不開啟冷氣壓縮機的情況下維持空氣流通，送風模式會是一個兼顧舒適與節能的選擇。
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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：送風模式、電風扇哪一個比較耗電？冷氣商給正確解答！1按鈕按下省電又涼快】