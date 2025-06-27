小米POCO F7深度評測＋推出日期及售價，電競級手機之選 二千餘元超高性價比｜小米POCO F7正式公布，新機以超抵玩高性價比作招來。記者提早一星期實測，這款手機搭載了高通最新發布處理器，並在設計、影像及電池續航方面均有顯著提升。究竟POCO F7能否再次顛覆中階市場的定義，成為追求高CP的用家首選？記者一星期實測體驗，為您揭開POCO F7的神秘面紗。



性能飆升極速潛力

POCO F7的核心競爭力無疑來自其內置的全新旗艦級Snapdragon 8s Gen 4流動平台 。這款處理器採用先進的4nm製程工藝，並首次在“s”系列中採用全大核（All-Big-Core）架構 ，提供高達3.21GHz的CPU主頻，配合Adreno GPU，旨在為用戶帶來卓越的性能與無可比擬的電源效率。記者在實測中，特別體驗了其性能的爆發力。在安兔兔（AnTuTu）跑分測試中，當開啟“狂暴模式”後，POCO F7輕鬆取得高達約204萬分的驚人成績 。這不僅比上一代POCO F6的性能提升了超過30% ，更重要的是，它讓一款定位中階的智能手機擁有了接近頂級旗艦的處理性能，這在同價位產品中可謂非常厲害。無論是apps的快速啟動，還是多任務處理的流暢度，POCO F7都能提供極致順滑的使用體驗 。

小米POCO F7 深度評測，今次入手是Snapdragon別注特別版，16+512GB。

為確保長時間高負荷運作下的性能穩定性，POCO F7配備了POCO歷來最大的6000mm³ 3D雙通道Iceloop散熱系統，結合LiquidCool Technology 4.0技術 。即使在持續負載下，例如長時間的遊戲運行，也能有效控制溫度，確保性能輸出保持穩定 。此外，POCO F7還搭載了WildBoost Optimization 4.0技術，進一步提升遊戲表現，支援1.5K超解析度和智能幀率 。

打開狂暴模式，安兔兔跑分可高達204萬分。就算一般模式都可取得近180萬分左右。

電競級享受遊戲體驗深度

作為一款主打高性價比的電競手機，POCO F7在遊戲方面的表現自然是重中之重。記者親自試玩了對硬件要求極高的《原神》，將畫面質素調整至「高」、幀率設定為60fps，遊戲全程依然保持了令人印象深刻的流暢度 。即使連續遊玩15分鐘，手機也未出現明顯的卡頓或掉幀現象，且機身散熱表現亦相當出色，未有過熱感，這證明其優化的散熱系統確實發揮了作用。POCO F7的遊戲體驗不僅限於流暢的畫面，它在細節上同樣精雕細琢。更精煉的觸控反應、升級的觸覺反饋以及沉浸式的音效體驗，共同為玩家打造了一個更為投入的遊戲環境 。

調校60fps玩《原神》完全沒有負擔

無憂電力續航與極速充電

續航力是衡量智能手機實用性的關鍵指標之一，POCO F7在這方面更是表現驚人。它內置了POCO F系列有史以來最大的6500mAh大容量電池 ，為手機提供了充沛的電力儲備。在記者一星期的實測中，即使是重度使用，包括長時間的遊戲和多媒體應用，手機在一天結束後仍能保留約40%的電量，其續航能力令人印象深刻。

屏幕非常亮麗

除了持久的續航，POCO F7還支援90W HyperCharge極速快充技術 。僅需短短30分鐘，即可將電池從零充至80%的電量。這項技術極大地縮短了充電等待時間，即使在緊急情況下，也能迅速為手機補充能量，確保用戶隨時保持在線。此外，POCO F7更支援高達22.5W的反向充電功能 ，可為其他小米設備或主要智能手機提供電力。

影像升級捕捉日常精彩瞬間

在影像系統方面，POCO F7亦展現了不俗的水準。它配備了雙鏡頭設置，由一顆5000萬像素的Sony IMX882主鏡頭領銜，並支援光學防震（OIS）功能 ，有效提升了手持拍攝的穩定性與清晰度。配合一顆800萬像素的超廣角鏡頭 ，無論是遼闊的風景還是大型團體合照，都能輕鬆捕捉。記者在實測中發現，POCO F7的拍攝質素稱得上合格有餘，色彩還原自然，細節表現良好，足以應付日常記錄的需求。

雙鏡頭系統，拍攝質素比想像中出色

為進一步提升攝影體驗，POCO F7引入了多項AI影像增強功能。全新的AI美化功能可智能優化色調、色彩、清晰度、對比度和亮度，讓照片更生動、平衡 。配合AI消除、AI圖像擴展和AI天空等工具 ，POCO F7將先進的創意控制融入更易於使用的流程中。而20mm、35mm和52mm等多焦段的人像模式，則為人像攝影提供了更大的靈活性 。前置鏡頭則為2000萬像素 ，滿足自拍與視像通話的需求。

POCO F7試相：

設計美學與沉浸式視覺體驗

POCO F7在設計上力求時尚與堅固的平衡 。其採用了旗艦級的玻璃背板與CNC加工的鋁合金框架，不僅提供高級的觸感，更具備高達70kg的抗彎曲強度，展現出旗艦級的結構完整性 。記者手上的是今代的Snapdragon別注限定版，其鏡面機背上鐫刻著搶眼的Snapdragon標誌，極具辨識度，為手機增添了一份獨特的未來感和科技美學，象徵著其所蘊含的強大速度與力量 。此外，POCO F7還具備IP68級別的防塵防水性能 ，能夠應對日常濺水或意外跌落的挑戰，提升了耐用性。

Snapdragon別注限定版 非常搶眼

POCO F7配備6.83吋1.5K AMOLED顯示屏 。這塊屏幕採用了超窄邊框設計，實現了高達94.23%的屏佔比 ，帶來了極致的沉浸式觀感。屏幕峰值亮度高達3200nits ，確保在任何光線條件下，包括陽光直射，內容依然清晰可見 。

超越中階 性價比之王再現

經過一星期的深度實測，POCO F7不僅將旗艦級的Snapdragon 8s Gen 4處理器帶到了更親民的價位，更在遊戲性能、電池續航、影像能力及設計美學等多方面實現了全面升級。從高達200萬分的安兔兔跑分，到《原神》高畫質下的流暢體驗，再到重度使用下仍能堅持一整天的驚人續航力，表現處處體現了其超越中階的實力。對於追求高性能、熱衷手機遊戲，同時又希望控制預算的使用者而言，POCO F7以其二千餘元的合理身價，提供了極具競爭力的產品力。它不僅是一款打機神器，更是一款能滿足日常多方面需求的全能型智能手機。

小米POCO F7售價：$2799（12＋256GB）、$2999（12＋512GB）

推出日：6月27日起正式開售



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