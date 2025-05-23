小米15周年發布會亮點　玄戒O1晶片、SUV車型　人車家全生態登場

2025年5月22日晚7點，小米集團舉行了15周年戰略新品發布會，此次發布會以「生態裂變」為主題，圍繞手機、晶片、智能硬件、汽車四大核心領域，推出了包括自研手機SoC晶片玄戒O1、旗艦手機小米15S Pro、平板小米平板7 Ultra、首款SUV車型小米YU7等在內的多款重磅產品。



雷軍在發布會上強調，小米已從一家以手機為核心的消費電子品牌，成長為擁有完整「人車家全生態」戰略的硬核科技公司，並宣佈未來五年將再投入2000億元研發費用，持續深化技術驅動戰略。

價格與發售時間

小米15S Pro

16GB+512GB 5499元（人民幣，下同）

16GB+1TB 5999元



小米平板7 Ultra

12GB+256GB 5699元

12GB+512GB 5999元/6599元（柔光版）

16GB+1TB 6799元/7399元（柔光版）



小米Civi 5 Pro

12GB+256GB 2999元

12GB+512GB 3299元

16GB+512GB 3599元



小米Watch S4 eSIM紀念版 1299元

1、玄戒O1晶片

作為本次發布會的核心亮點，玄戒O1晶片的發布標誌着小米在高端晶片領域的重大突破。這款晶片採用第二代3nm工藝製程，集成190億個晶體管，晶片面積僅為109mm²，在實驗室跑分中突破300萬，性能表現直追甚至超越蘋果A18 Pro晶片。其CPU採用十核四叢集架構，配備3.9GHz雙X925超大核，峰值性能提升36%，多核性能全面領先；GPU方面，G925 MC16核心功耗較A18 Pro降低35%，並支持動態性能調度技術，結合翼型環形冷泵Pro散熱系統，在持續高性能場景下仍能保持穩定運行。

玄戒O1晶片（xiaomi）

玄戒O1的推出並非一蹴而就，而是小米長達11年的造芯歷程的結晶。從2014年立項澎湃SoC，到2021年重啟大晶片計劃，小米累計投入135億元，組建超過2500人的晶片團隊。儘管作為後來者，小米在初期面臨技術積累不足的挑戰，但雷軍表示：「後來者總有機會。只要開始追趕，就走在贏的路上。」如今，玄戒O1不僅搭載於小米15S Pro、平板7 Ultra和手錶S4等產品，還通過UWB超寬帶技術與小米汽車YU7實現無縫互聯，成為小米構建智能生態的關鍵紐帶。

2、小米15S Pro

作為小米15系列的升級版，小米15S Pro延續了前作的熱銷基因，並在細節設計上進一步升級。機身採用龍鱗纖維後蓋工藝，表面呈現出細膩的金屬質感，搭配燙金Logo和金色電源鍵，彰顯高端氣質。後置攝像頭模組新增XRING銘牌，強化了品牌的辨識度。

小米15S Pro（xiaomi）

在性能方面，小米15S Pro搭載玄戒O1晶片，配合6100mAh金沙江電池，支持90W有線快充，續航能力與充電速度均達到行業頂尖水平。影像系統則延續與徠卡的合作，配備三攝徠卡鏡頭，其中主攝採用1英寸索尼LYT900傳感器，輔以200MP潛望長焦鏡頭，並通過V4影像處理器實現全焦段4K夜景視頻拍攝。此外，手機支持UWB超寬帶互聯，可實現軌道交通無感支付，並與小米YU7汽車聯動，實現「站定3秒後備箱自動開啟、離車自動落鎖」的無鑰匙體驗。

3、小米平板7 Ultra

小米平板7 Ultra是小米迄今為止屏幕最大的平板產品，搭載14英寸OLED屏幕，分辨率高達3.2K，支持120Hz高刷和1600尼特峰值亮度，配合3.95mm超窄邊框，帶來沉浸式視覺體驗。屏幕材質採用M9發光材料，並提供納米柔光屏可選版本，減少長時間使用對眼睛的疲勞。

小米平板7 Ultra（xiaomi）

性能方面，平板7 Ultra搭載3.7GHz主頻玄戒O1晶片，配備12000mAh電池和120W快充，續航能力與充電速度均領先同類產品。其懸浮鍵盤支持PC級鍵程和全域壓感觸控板，適配WPS Office等專業軟件，並支持無線副屏、遠控PC等功能。此外，平板7 Ultra還配備八揚聲器立體聲系統和16.5cc定製超大音腔。

4、小米Civi 5 Pro

在手機領域，小米還推出了全新定位的Civi 5 Pro，重新定義了「全能輕薄旗艦」。這款手機延續了Civi系列標誌性的7.45mm超薄機身和73.2mm緊湊寬度，單手即可輕鬆掌控。屏幕方面，搭載6.55英寸1.5K全等深微曲屏，支持3200nit峰值亮度和2160Hz PWM高頻調光，戶外強光下依然清晰可見，同時兼顧護眼需求。

小米Civi 5 Pro（xiaomi）

性能方面，Civi 5 Pro搭載高通驍龍8s Gen4處理器，配合6000mAh金沙江電池和67W快充，30分鐘即可充至71%，徹底告別續航焦慮。影像系統是其另一大亮點，採用徠卡Summilux光學系統，主攝為光影獵人800傳感器，支持5x光學品質變焦和20x UltraZoom長焦增強，並首次引入徠卡浮動長焦鏡頭，可實現10cm微距拍攝，滿足日常創作與專業拍攝需求。

此外，Civi 5 Pro還支持動態照片剪輯功能，用戶可在相冊中直接進行拼接、排版與剪輯操作，併兼容iOS生態互傳，與Mac、iPad、iPhone實現文件互通。獨特的冰美式配色（後殼融入天然咖啡渣）和星雲紫、櫻花粉等多款時尚配色，進一步凸顯其年輕化定位。

5、小米YU7

作為小米首款SUV車型，小米YU7的發布標誌着小米在智能汽車領域的全面佈局。車身尺寸達到4999×1996×1600mm，軸距3000mm，定位為中大型豪華高性能SUV。設計上延續SU7家族化語言，採用溜背造型、隱藏式門把手和激光雷達全系標配，風阻係數低至0.245Cd，兼顧美感與空氣動力學效率。

小米YU7（xiaomi）

動力方面，YU7提供單電機後驅、雙電機四驅和高性能四驅Max三個版本，最大馬力690匹，零百加速僅需3.23秒，制動距離33.9米，性能表現直逼傳統豪華品牌。續航方面，標準版搭載96.3Wh磷酸鐵鋰電池，續航里程835km（CLTC），四驅版續航770km，均刷新同級純電SUV紀錄。充電方面，YU7 Max版本支持5.2C最大充電倍率，15分鐘最快補能620km，10-80%充電時間僅需12分鐘。

智能化配置上，YU7搭載摩德納平台技術架構，採用鎧甲籠式鋼鋁混合車身，關鍵部位使用2200MPa小米超強鋼，A柱承載力提升35%，B柱提升70.5%，安全性能達到行業頂尖水平。座艙方面，配備第三代驍龍8移動平台，支持開機快、啟動快、升級快，並集成700TOPS算力Thor晶片，激光雷達探測距離達200m，配備4D毫米波雷達、超透防眩攝像頭等傳感器，實現L4級輔助駕駛能力。

6、智能家居與IoT生態

除了手機、晶片和汽車，小米在智能家居領域的佈局同樣值得關注。發布會現場，雷軍展示了多款家電新品，包括米家空調Pro人感智能系列、米家冰箱Pro法式平嵌、米家雙區洗衣機Pro等，均以「智能、高效、環保」為核心賣點。

在智能穿戴領域，小米發布了Watch S4 eSIM 15周年紀念版，搭載自研玄戒T1晶片，集成4G基帶和視頻編解碼模塊，支持eSIM獨立通信。該晶片通過4G-LTE實網性能提升35%，數據業務功耗降低27%，語音功耗降低46%，續航時間達9天（藍牙模式最長15天）。

智能家居與IoT生態（xiaomi）

設計上，Watch S4 eSIM紀念版採用1.43英寸466×466 OLED圓屏，峰值亮度2200nit，支持60Hz刷新率和雙頻GPS，表圈刻有XRING徽印，提供鍛造碳表圈和氟橡膠編織錶帶兩種材質選擇。功能方面，支持全天候心率監測、女性健康追蹤、滑雪模式2.0，並內置小米汽車APP，可遠程控制車輛開關鎖、空調通風等。

米家空調Pro搭載雙毫米波雷達，可感知7米範圍內最多6人的活動狀態，支持「風吹人、風避人、人近柔風」等智能模式，配合雙缸壓縮機和超一級能效，實現節能與舒適並存。米家冰箱Pro採用雙系統獨立製冷，容量508L，玻璃面板與65cm超薄設計，適配現代家居需求。米家雙區洗衣機Pro支持雙區洗、雙洗烘，並獲得雙醫護級認證，滿足家庭多樣化洗衣需求。

在淨水領域，米家淨水器Pro 1600G提供雙龍頭雙出水設計，純淨水與生活水分離，5秒滿杯速度大幅提升用水效率。電視產品方面，小米電視S Mini LED升級至1092分區，配合大師畫質引擎，畫質表現達到影院級水準。

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