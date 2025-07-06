全球首例！Tesla無人駕駛「交車」到家　雷軍：將繼續學習

一輛新車全程自動駕駛交付給客戶，確實是非常科幻的場景，但特斯拉做到了。



特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）在2025年6月28日凌晨在X平台宣佈：「首輛特斯拉Model Y已實現全自動從工廠開到客戶家的交付任務，包括高速路段，而且比原計劃提前一天完成！」

興奮的Elon Musk在X平台上宣佈這一消息👇👇👇

他還稱，這次交付車內全程無人且沒有遠程操控，是「真正意義上」的全自動駕駛。

「據我們所知，這是全球首例在公共高速路上實現車內無人、無遠程控制的自動駕駛。」馬斯克表示。特斯拉公司副總裁陶琳還透露稱，這次全程自動駕駛交付，最高時速達到115公里。

首輛自動駕駛交付至客戶的Tesla Model Y出工廠後車內照片（快科技提供）

據悉，特斯拉已為德州奧斯汀超級工廠生產的新款Model Y和Cybertruck車型部署「自動行駛至出廠區」功能。該功能可讓這些汽車在無需監督的情況下自動下產線開入交付車輛停車場，如此能進一步降低人力成本，同時也展現了特斯拉在自動駕駛領域的成就。

這一幕讓小米雷軍震驚不已，公開點讚了特斯拉：

特斯拉確實了不起，在很多領域引領了行業趨勢，尤其是FSD。我們還要繼續學習！

雷軍在微博上祝賀Tesla（雷軍＠微博）

值得注意的是，在小米YU7發布會上，一個引人矚目的環節引發了廣泛關注——小米針對特斯拉此前發出的「挑戰書」給出了擲地有聲的回應：「敢發戰書我就敢比，我們小米就是敢比。」發布會現場，雷軍將小米YU7的標準版、Pro版和Max版與特斯拉Model Y車型進行了全方位對比。

雷軍在Xiaomi YU7發布會（快科技提供）

他詳細闡述了小米YU7在性能、配置、設計等多方面的優勢，並強調小米YU7三大版本不僅在產品力上全面超越Model Y，價格還更為親民實惠。值得一提的是，在小米YU7發布會召開前夕，雷軍就曾公開表達了對Model Y「挑戰言論」。「Model Y是行業公認的「史詩級神作」，連續多年全球銷冠，擊敗一輪又一輪的挑戰者，非常厲害！但我們依然制定了「離譜」的目標：小米YU7 要繼續挑戰 Model Y！」。

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