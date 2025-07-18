TCL C7K 65吋電視詳細實測｜視覺與聽覺的極致饗宴，性價比之選

TCL C7K 65吋電視詳盡實測｜不少人對電視的要求愈來愈高，但又想找一台高性價比的選擇，早前TCL推出全新 C7K 系列電視，以其卓越的性能與親民的價格，或許是大家最合適的選擇。記者早前入手新機，經過一星期的深入實試下剖析這款TCL C7K 65吋電視，究竟新機在畫質、音效、智能功能及遊戲表現上，能否乎合大家的要求。



MiniLED顯示技術畫質細節盡收眼底

TCL C7K 的顯示技術，無疑是其引以為傲的MiniLED技術。65吋的 C7K 型號承襲了一直欲來的精髓，搭載精密的光學結構，最高可達1568個區域控光分區，結合自家研發的全區域光暈控制技術。這種從光源到影像的全程整合，果然確保了每一幀畫面中的微妙細節都能被精準捕捉與呈現。

記者實際觀影體驗中，使用內置的Netflix和Apple TV應用程式播放影片，C7K電視的畫面表現令人印象深刻。因為Micro-OD以及光影控制演算法等技術協同作用，屏幕影像呈現出極致的亮麗感，同時黑位深邃扎實，令人驚艷對比度。特別是光暈現象，控制得異常出色，黑夜背景下觀看高亮度物體，光暈擴散亦極為輕微，幾乎不可察覺，媲美不少頂級電視的影像體驗。

TCL C7K 機身非常纖薄

流暢極速體驗體育與遊戲愛好者的理想之選

對於熱愛體育賽事或動作遊戲的記者而言，畫面的流暢度是衡量電視性能的關鍵指標。TCL C7K電視在這方面亦都表現十分出色，支援4K 144Hz超高原生刷新率，解決了不少一般傳統電視常見的畫面延遲問題。實測時將PS5 Pro及Nintendo Switch連接至C7K電視，遊玩《Death Stranding 2》及《Mario Kart World》。開啟內置的遊戲模式（Game Master）後，其最高144Hz的刷新率優勢立竿見影。在《Death Stranding 2》遊戲中控制Sam在無盡的地帶運送貨物、或戰鬥時，畫畫非常精細及極度流暢。玩《Mario Kart World》時，無論是賽車的極速過彎，抑或是道具爆炸的瞬間，畫質與流暢度均維持在極高水準，絲毫沒有拖影或殘影，可以真切感受到那種極度流暢且反應迅速的賽車體驗。對於追求極致遊戲感受的玩家而言，C7K無疑是值得考慮的配置。

玩《Mario Kart World》時，可以盡顯Switch 2高質畫面的效果。

內置Game Master模式，可以自由設置不同打機相關的設定。

尤其玩《Death Stranding 2》時，更能感受新機在顯示上的實力。

智能功能整合：無縫連接與豐富應用

近年智能電視的便利性已成為不可或缺的一環，TCL C7K在智能功能方面亦表現出色。其內置AirPlay功能，對於Apple生態圈用家而言極為便利。可以輕鬆將iPhone或iPad的影片、照片及其他內容無線投射至電視大屏幕，過程順暢且穩定，極大地提升了內容分享的便捷性。

此外，內置的Google TV功能為用戶提供了豐富的應用程式選擇。可以透過Google Play Store安裝各式各樣的串流媒體應用程式，例如Netflix、Apple TV、Disney+等，將所有娛樂內容整合於一處。操作介面直觀易用，內容推薦亦相當智能，確保2能輕鬆找到心儀的節目。

內置藝術畫廊功能，可以利用AI來製作不同的藝術畫作，設定為待機畫面時，令家中亦可變為藝術館般。

值得一提的是，C7K更內置了藝術畫廊功能。此功能可利用AI技術自動生成不同的畫作，當電視處於待機狀態時，屏幕便能化身為一件藝術品，彷彿家中掛著一幅幅精美的畫像，不僅為家居增添藝術氛圍，亦讓電視不再僅僅是娛樂工具，而成為家居美學的一部分。

Bang & Olufsen音效：聲臨其境的聽覺享受

視覺體驗固然重要，但卓越的聽覺享受同樣不可或缺。TCL C7K搭載了Audio by Bang & Olufsen的音效系統，這是其在音質方面的一大賣點。

在實際觀看電影及聆聽音樂的體驗中，C7K 65呈現的音質令人印象深刻。無論是電影中磅礡的配樂，或是對白清晰的呈現，抑或是音樂中人聲的細膩與樂器的層次感，Bang & Olufsen的音效系統都能真實還原。其音場寬闊，低音沉穩，高音清亮，營造出電影等級的立體音效，即使身處家中，也能感受到「聲」歷其境的沉浸式體驗。

原裝搖控器有齊不同影視app的快捷鍵

4個HDMI輸入，可同時連接多個裝置

總結而言，今次實試TCL C7K無論在畫質、流暢度、智能功能抑或音效方面，都展現出超越同級的卓越性能。不單MiniLED帶來的精準控光與鮮明色彩、144Hz刷新率賦予的極致流暢遊戲體驗、便捷的AirPlay與Google TV生態系統，以及Bang & Olufsen加持的沉浸式音效，以萬餘元的售價而言，的確是非常高性價比的選擇。而且幾年前的在操控略有遲延的缺點，今代似乎亦都已經大幅改善，無論視聽上或操控上都有不錯的體驗。

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