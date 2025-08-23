Intel遊戲CPU霸主地位動搖！5年市佔下滑16%　AMD搶佔半壁江山

最近，PC Games News分析顯示，Intel在PC遊戲處理器市場的長期霸主地位正遭受嚴峻的挑戰，因為PC玩家正逐漸轉向競爭對手AMD。



根據Steam的調查數據指出，Intel遊戲CPU市場佔比從五年前的76.84%大幅跌落至當前的60.27%。

這意味着，在短短五年的時間裏，Intel遊戲PC處理器比例下滑了超過16個百分點。更令人關注的是，如果將Windows平台之外的其他遊戲平台也納入統計，Intel的市場份額甚至已經不足60%。

儘管Intel的CPU目前仍佔據遊戲PC處理器的大多數市場份額，但這種持續的下降趨勢，預示着其領先地位正受到前所未有的侵蝕。

另外，Intel新任CEO陳立武近期也在針對內部員工的演講中指出，二、三十年前，Intel確實是市場晶片的領導者。 但是，現在世界變了，我們不再是十大半導體公司之一了。

根據最新曝料，Intel本周起已經低調開始了大規模裁員，單獨通知被裁的員工，溝通相關事宜。

晶圓製造與代工方面，陳立武仍然承諾堅定投入，但也有了很大的變化，比如美國俄亥俄州、德國、以色列的工廠擴建升級計劃都被暫停，比如18A工藝更多用於自家產品而不是代工重點，這個任務交給未來的14A。

陳立武自2025年3月18日起擔任英特爾（Intel）公司執行長（inteltaiwan@Instagram）

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】