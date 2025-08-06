Chrome增Win11升級檢測代碼　助用戶檢查配置　應對Win10支援終止

Google Chrome瀏覽器正在為Windows 10即將結束支援做準備，Google在Chromium項目的最新更新中加入了一項新功能：檢測用戶電腦是否符合升級到Windows 11的條件。



Windows 10的正式支援將於2025年10月14日結束，屆時微軟將不再為該系統提供官方支援和更新。

Google在Chrome瀏覽器中加入檢測代碼，會在Chrome啟動時自動運行，檢查用戶的硬件配置是否滿足Windows 11的最低要求，包括CPU型號、Ram容量、存儲空間、TPM 2.0以及安全啟動功能等。

Win10支援終止，Google Chrome瀏覽器也要新增檢測代碼：👇👇👇

Google的這一舉措並非是為了在Windows 10停止支援後阻止用戶使用Chrome，而是應該為了收集數據，了解有多少用戶可能需要升級到Windows 11，這些數據將幫助Google決定是否繼續支援Windows 10，以及支援的時間長度。

微軟為Windows 10提供額外一年的擴展安全更新，但Google顯然已經在為Windows 10最終停止支援做長遠規劃。

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