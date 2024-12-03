是時候升級到Windows 11嗎？除AI智能回覆進化外　還有這些亮點

你是不是還在堅持使用Windows 10?如果你的電腦不是「遠古配置」，那麼就可以升級Windows 11了！新系統不僅繼承了Windows 10等前輩的諸多優點，更在外觀、功能以及安全性等方面實現了全面升級。



今天我們就來看看最新的Windows 11系統有哪些變革點值得關注！

是時候升級到Windows 11嗎？（Windows Insider Program）

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用戶可以快速得悉手機電量

在功能方面，Windows 11引入了眾多創新。Phone Link應用的加入，使得用戶可以快速了解手機電量、連接狀態及最近電話和消息等訊息，甚至可以通過AI回覆消息，利用手機攝像頭進行視頻通話和會議。Windows搜索功能的改進，讓用戶能夠使用描述性短語搜索文檔和文件，而右鍵單擊上下文菜單的直觀化設計，也為常用功能添加了文本標籤，使得操作更加便捷。此外，歸檔功能新增了對TAR和7z壓縮格式的支持，進一步豐富了用戶的選擇。

允許用戶設置電池電量以延長續航時間

隨着新CPU的推出，Windows 11在電源設置選項上也進行了擴展，增加了節能器功能以降低後台應用功耗，並允許用戶設置電池電量觸發器以延長續航時間。這對於經常需要移動辦公的用戶來說，無疑是一個巨大的福音。

Copilot集成進一步擴展

值得一提的是，Copilot在Windows 11中的集成也得到了進一步擴展。Copilot圖標現在可以移動，並擁有自己的應用程序窗口。Copilot+設備能夠根據用戶當前活動快速執行AI任務，如在查看圖像時快速共享或搜索，以及在文檔中快速訪問文本生成功能。這一功能的加入，使得Windows 11在智能化方面邁出了重要的一步。

是時候升級到Windows 11嗎？（Windows Insider Program）

系統默認將任務欄和開始菜單置於屏幕中央

在視覺體驗上，Windows 11也帶來了煥然一新的變化。系統默認將任務欄和開始菜單置於屏幕中央，雖然用戶可以將其移回左側，但這一設計仍然體現了微軟對於現代化界面的追求。圓角窗口設計、全新的應用程序圖標以及專屬Fluent表情符號的加入，也使得系統看起來更加時尚和富有活力。

多次更新以改善遊戲性能，並支援自動高動態範圍

在遊戲性能方面，Windows 11同樣表現出色。它已多次更新以改善遊戲性能，並支援自動高動態範圍（Auto HDR）和DirectStorage等功能。這些功能的加入，使得遊戲在Windows 11上能夠更快地加載和呈現更逼真的畫面效果。

提高了多任務處理能力和系統性能

除了以上這些亮點之外，Windows 11還在多任務處理、平板模式、手寫筆功能以及語音導航等方面進行了全面優化。貼靠佈局功能的引入，使得用戶能夠更加方便地將窗口分組並保存到任務欄中，提高了多任務處理能力和系統性能。而平板模式的改進和手寫筆功能的增強，則使得Windows 11在觸控和手寫輸入方面更加流暢和便捷。

與Windows 10相比，Windows 11在設計和功能上都實現了顯著革新。儘管兩者在佈局上有一些相似之處，但Windows 11的圓角窗口設計、全新的開始菜單和任務欄設計以及一系列實用功能的加入，都使得它更加符合現代用戶的使用需求。

是時候升級到Windows 11嗎？（Windows Insider Program）

Windows 11還支持改進的藍牙低功耗音頻

Windows 11還支持改進的藍牙低功耗音頻、Wi-Fi 7、統一的Teams應用程序以及HDR背景支持等先進技術。

怎麼樣？看到這些革新，你是不是動心了？其實只要你使用Windows 10的系統不卡頓，升級Windows 11的硬件壓力就不是很大，使用最新的系統也有更多安全上的保障，還是建議你升級，但是升級之前一定要存好自己的重要資料！

延伸閱讀：Win 10明年將停止更新 一文看清升級到Win 11前要注意這3事項（點擊連結看全文）

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